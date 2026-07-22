Bruna Marquezine processa paparazzo por fotos com Shawn Mendes

Por R7

Publicada em 22/07/2026 às 10h52

Bruna Marquezine está processando o paparazzo Dilson Santos e a agência de fotografia Agnews por cliques feitos dela e do namorado, o cantor Shawn Mendes, dentro de um apartamento no Rio. A informação foi confirmada ao blog pela assessoria de imprensa da atriz.

Na ação judicial, Bruna solicita uma indenização de R$ 40 mil, além da proibição imediata da comercialização e da divulgação das imagens.

Ao blog, a Agnews não quis comentar o assunto. Já Dilson não respondeu às mensagens até a publicação desta nota.

As fotos em questão são de Bruna e Shawn em momentos de carinho dentro de um apartamento no bairro de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, no dia 24 de março.

Como começou o namoro

O romance de Bruna Marquezine e Shawn Mendes foi confirmado após os dois serem flagrados aos beijos em uma praia de Alagoas, encerrando semanas de especulação. Depois disso, eles foram vistos diversas vezes juntos, inclusive na Califórnia (EUA).

Desde 2017, os fãs acompanham interações discretas e coincidências de agenda que reforçam os rumores de um possível romance. A primeira ligação pública aconteceu durante o Rock in Rio daquele ano, quando Shawn passou a seguir Bruna nas redes sociais e ambos foram flagrados no mesmo espaço durante o show de Justin Timberlake.

Agora, o casal se divide entre Brasil e EUA. Nos últimos dias, eles têm curtido momentos juntos no Rio, trocando carinhos na praia, e até chegaram a ir a uma feira de rua juntos.