Ponto de apoio para entregadores completa 20 dias com boa adesão e rotina de cuidados compartilhados

Por Helen Paiva

Publicada em 22/07/2026 às 11h49

Depois de 20 dias de funcionamento, o ponto de apoio destinado aos entregadores por aplicativo já faz parte da rotina de quem passa o dia nas ruas de Porto Velho. O espaço, resultado da parceria entre a Prefeitura e o iFood, foi criado para oferecer mais conforto durante os intervalos entre as entregas e, nesse período, já se consolidou como um local de descanso, convivência e organização.

Com ar-condicionado, água, banheiro, tomadas para carregar celulares e televisão, o ambiente recebe diariamente dezenas de trabalhadores que utilizam o espaço enquanto aguardam novos chamados.

Responsável pela manutenção do local, o técnico operacional Anderson Silva acompanha de perto a movimentação e destaca que, além de bastante utilizado, o espaço tem sido preservado pelos próprios entregadores.

“Meu trabalho é cuidar da manutenção, fazer a limpeza e manter tudo organizado. Passa bastante gente por aqui todos os dias, mas eles estão cuidando direitinho do espaço. Almoçam aqui, lavam os pratos e deixam tudo organizado.”

Anderson trabalha em escala de 12 horas, das 10h às 22h, e afirma que a rotina mostra como o ponto passou a fazer parte do dia a dia da categoria.

Quem utiliza o espaço diariamente confirma essa percepção. Motoboy há seis anos, Ulimar Nonato, conta que o ponto de apoio trouxe mais comodidade durante a jornada.

“Esse cantinho foi muito bom, ajudou bastante. Tem água, banheiro, ar-condicionado, televisão e um lugar para carregar o celular. Aqui a gente descansa, conversa e espera o chamado. E nós também estamos fazendo a nossa parte para manter tudo limpo. Espero que tenham outros pontos como esse.”

Para o prefeito Léo Moraes, iniciativas como essa valorizam quem movimenta a economia da cidade diariamente.

“Os entregadores passam grande parte do dia nas ruas prestando um serviço essencial. Criar um espaço digno para descanso, hidratação e apoio é reconhecer a importância desses profissionais e oferecer melhores condições durante a jornada de trabalho.”

A proposta é que o espaço continue sendo utilizado de forma colaborativa, reforçando a parceria entre o poder público, a plataforma e os próprios trabalhadores para manter o ambiente sempre organizado e disponível para quem precisa.