Primeiro semestre de 2026 é marcado com implantação de 2.657 manilhas em Porto Velho

Por Letícia Regis

Publicada em 22/07/2026 às 11h53

Abaixo do solo, um trabalho silencioso tem transformado a realidade de milhares de moradores. Enquanto muitos enxergam apenas ruas mais seguras e o escoamento da água funcionando de forma eficiente, equipes da Prefeitura seguem diariamente executando uma das etapas mais importantes da infraestrutura urbana: a implantação e a manutenção da rede de drenagem.

Nos primeiros seis meses de 2026, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), implantou e realizou a manutenção de 2.657 manilhas em diferentes regiões da capital. O número evidencia o compromisso da atual gestão em ampliar os investimentos em drenagem, considerada uma das principais ferramentas para prevenir alagamentos, garantir a durabilidade das vias e proporcionar mais segurança e qualidade de vida para a população.

Muito além da instalação de tubos subterrâneos, cada intervenção representa um avanço para bairros que conviviam com o acúmulo de água, dificuldades de mobilidade e transtornos provocados pelas chuvas. Com um sistema de drenagem eficiente, a água é conduzida corretamente, reduzindo riscos de erosões, danos ao pavimento e prejuízos aos moradores.

O impacto também alcança a saúde pública. A eliminação de pontos de água parada contribui para diminuir a proliferação de mosquitos e outros vetores de doenças, além de proporcionar um ambiente urbano mais limpo, seguro e adequado para quem vive e circula pela cidade.

O prefeito Léo Moraes destacou que investir em drenagem é preparar Porto Velho para o futuro, garantindo uma infraestrutura capaz de acompanhar o crescimento da capital.

"As pessoas costumam enxergar o asfalto, mas existe uma estrutura essencial que fica debaixo da terra e faz toda a diferença na vida da população. Cada manilha instalada representa mais segurança durante o período chuvoso, menos transtornos para as famílias e mais dignidade para quem vive nos bairros. Estamos trabalhando para construir uma Porto Velho mais preparada e com infraestrutura de verdade".

As ações fazem parte de um planejamento permanente da gestão municipal, que tem priorizado intervenções preventivas e corretivas em todas as regiões da cidade. Além da implantação de novas redes, as equipes também executam manutenção em sistemas existentes, substituindo estruturas comprometidas pelo tempo e garantindo o pleno funcionamento da drenagem urbana.

Para Cantanhede, cada obra entregue representa a certeza de que o trabalho realizado diariamente está transformando a cidade

Esse trabalho integrado também prepara o terreno para outras melhorias, como pavimentação, recuperação de vias e obras de mobilidade, fortalecendo uma infraestrutura capaz de oferecer mais conforto e segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.

Para o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, cada obra entregue representa a certeza de que o trabalho realizado diariamente está transformando a cidade.

"Infraestrutura representa o cuidado direto com as pessoas. Cada manilha instalada, cada sistema de drenagem recuperado significa menos preocupação para as famílias quando a chuva chega e mais qualidade de vida para quem vive em Porto Velho. Nosso objetivo é contribuir com a transformação da capital em um lugar cada vez melhor para viver, crescer e construir histórias".