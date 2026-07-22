Prefeitua realiza obra de drenagem que eliminará acúmulo de água na Avenida Sete de Setembro

Por Assessoria

Publicada em 22/07/2026 às 11h45

A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEMOD) está executando mais uma etapa do projeto de reurbanização do centro de Espigão d'Oeste. Os trabalhos de implantação do sistema de drenagem estão sendo realizados na rua Minas Gerais, no trecho compreendido entre as ruas Grajaú e Suruí, e representam a solução definitiva para o acúmulo de águas pluviais que persistia na Avenida Sete de Setembro após chuvas mais intensas.

A Avenida Sete de Setembro vem passando por um processo completo de urbanização em grande parte de sua extensão, recebendo calçadas padronizadas e vagas organizadas de estacionamento para carros e motos. No entanto, um trecho central permanecia pendente de intervenção. A razão era técnica: sem um sistema adequado de escoamento, qualquer intervenção na superfície estaria sujeita aos problemas causados pelo acúmulo de água das chuvas.

Com a implantação da nova rede de drenagem na rua Minas Gerais, a água terá destino adequado, eliminando de vez o problema que incomodava moradores, comerciantes e visitantes que circulavam pela região. A obra é estrutural e prepara o terreno para a etapa de acabamento.

Após a conclusão dos trabalhos de drenagem, a Prefeitura de Espigão d'Oeste dará início à construção das calçadas padronizadas e à implantação de vagas de estacionamento no trecho restante da Avenida Sete de Setembro, a partir da rua Piauí. Com isso, todo o centro da cidade estará completamente padronizado, oferecendo:

Melhor organização do espaço urbano

Fluxo de trânsito mais fluido e seguro

Vagas adequadas e demarcadas para veículos e motocicletas

Acessibilidade garantida nas calçadas

Valorização do comércio e dos imóveis da região

ATENÇÃO NO TRÂNSITO

A SEMOD alerta os condutores que transitam pela região para redobrarem a atenção e a paciência durante a execução dos trabalhos. As ruas Grajaú, Suruí, Minas Gerais e a própria Avenida Sete de Setembro podem apresentar tráfego mais lento ou desvios temporários. A recomendação é planejar rotas alternativas sempre que possível e respeitar a sinalização instalada no local.

TRANSFORMAÇÃO QUE ENVOLVE TODOS

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação. Cada obra, cada intervenção urbana, cada melhoria no espaço público é pensada para quem vive, trabalha e circula pela cidade. O centro que está sendo entregue é mais organizado, mais funcional e mais bonito para todos os espigãoenses.

A Prefeitura de Espigão d'Oeste reafirma seu compromisso com a transparência e com a eficiência na aplicação dos recursos públicos, sempre guiada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a administração pública.