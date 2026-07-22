Lúcio Mosquini propõe mudança no Código Florestal para alterar marco temporal de áreas rurais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/07/2026 às 12h02

Produtores rurais que realizaram a abertura de áreas com base na legislação então vigente poderão ser alcançados por uma mudança no marco temporal estabelecido pelo Código Florestal. A proposta consta do Projeto de Lei 2.140/2023, apresentado pelo deputado federal Lúcio Mosquini.

Segundo o parlamentar, a alteração pretende reduzir situações de insegurança jurídica enfrentadas por proprietários rurais que, mesmo alegando ter cumprido as normas existentes no período da ocupação, ainda são submetidos a exigências ou penalidades ambientais.

O projeto modifica a data de corte utilizada pela legislação para definir o tratamento jurídico de áreas rurais consolidadas. Mosquini sustenta que a atualização permitiria reconhecer a situação de produtores que agiram de boa-fé e evitaria que regras posteriores fossem aplicadas a intervenções realizadas anteriormente.

Na avaliação do deputado, a legislação ambiental deve conciliar a preservação dos recursos naturais com a atividade produtiva no campo. Ele afirmou que continuará defendendo a aprovação da proposta como forma de oferecer maior previsibilidade jurídica a agricultores e pecuaristas.