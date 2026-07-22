Vereador de Vilhena, Eliton Costa reafirma intenção de disputar vaga na Assembleia e defende maior representatividade do Cone Sul

Por Mario Quevedo

Publicada em 22/07/2026 às 09h53

Em entrevista ao Rondônia Dinâmica, o vereador vilhenense do Republicanos afirmou que apresentará seu nome à convenção do partido como pré-candidato a deputado estadual e defendeu a eleição de representantes da região com independência para cobrar investimentos do Governo do Estado.

O vereador de Vilhena Eliton Costa (Republicanos) reafirmou, em entrevista ao Rondônia Dinâmica, que colocará seu nome à apreciação da convenção partidária para disputar uma vaga de deputado estadual nas eleições de 2026. Segundo ele, a decisão nasce da necessidade de ampliar a representatividade do Cone Sul na Assembleia Legislativa e garantir uma atuação mais firme na cobrança de investimentos para a região.

Para Eliton, a região comporta mais parlamentares estaduais comprometidos com as demandas locais, especialmente na área da saúde.

"O Cone Sul comporta mais deputados estaduais. Precisamos de alguém que tenha posicionamento e coragem para cobrar. Hoje temos esse impasse do Hospital Regional, e eu entendo que precisamos ter um deputado que fiscalize de perto a gestão do Governo do Estado, acompanhe o atendimento, cobre investimentos e lute para melhorar cada vez mais os serviços prestados à população."

O vereador afirma que a estadualização do Hospital Regional representa uma oportunidade para que recursos antes utilizados pelo município sejam aplicados em outras áreas, mas ressalta que será indispensável fiscalização permanente sobre a atuação do Estado.

"Nós precisamos de mais salas cirúrgicas, ampliar os atendimentos, melhorar a ortopedia e agilizar os serviços. Para isso, é preciso um deputado com coragem para cobrar o Governo do Estado."

"Meu mandato sempre foi independente"

Ao falar sobre sua experiência na Câmara de Vereadores, Eliton Costa afirmou que o principal diferencial de sua trajetória política é a independência.

"O que me credencia é o posicionamento. Sempre tive um mandato independente e é isso que quero levar para a Assembleia Legislativa. Estar presente no meio da população, ouvir as demandas e ter coragem para cobrar é o que me motiva a colocar meu nome à disposição."

Segundo ele, um deputado estadual precisa conhecer de perto a realidade dos municípios para defender suas necessidades junto ao Governo do Estado.

Saúde e educação serão prioridades

Caso sua candidatura seja homologada e posteriormente eleita, Eliton afirma que concentrará sua atuação principalmente nas áreas da saúde e da educação.

Na saúde, diz que pretende acompanhar de perto o funcionamento do Hospital Regional.

"Não é aceitável uma pessoa ficar um mês internada esperando uma cirurgia de clavícula. Esse período custa mais caro do que realizar o procedimento rapidamente. Precisamos melhorar a estrutura e dar mais agilidade ao atendimento."

Na educação, o vereador afirma que pretende cobrar investimentos na infraestrutura das escolas estaduais.

Como exemplo, citou a Escola Wilson Camargo, em Vilhena.

"É uma escola com cerca de 60 anos que sequer possui calçadas ao redor. Isso é responsabilidade do Governo do Estado e faltou alguém com independência e coragem para cobrar melhorias."

Eliton também criticou o atraso em obras prometidas pelo Estado.

"Há anos ouvimos promessas do programa Tchau Poeira. Em Vilhena, bairros como o Cristo Rei aguardam quilômetros de pavimentação anunciados e que ainda não saíram do papel. Quem promete precisa cumprir."

Defesa do Cone Sul

Para o vereador, o Cone Sul precisa fortalecer sua representação política na Assembleia Legislativa.

Segundo ele, a distância da capital faz com que muitas demandas da região acabem sendo deixadas em segundo plano.

"O Cone Sul praticamente parece outro Estado. Precisamos eleger pessoas daqui, que conhecem nossa realidade e vivem os problemas da população."

Além da saúde e da infraestrutura, Eliton defende maior atenção ao turismo regional.

Ele cita localidades como Pimenteiras do Oeste e a região da Vila Neide como exemplos de potencial econômico ainda pouco explorado.

"O turismo movimenta a economia. Como empresário, recebo pessoas de vários estados que vêm para a nossa região. Com investimentos e estrutura, podemos fortalecer o turismo, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento do Cone Sul."

Mensagem aos eleitores

Ao encerrar a entrevista, Eliton Costa pediu que os eleitores avaliem a trajetória dos candidatos antes de escolher seus representantes.

"Peço que acompanhem a história de cada candidato, vejam seu posicionamento e se realmente têm independência para representar a população. Precisamos de pessoas imparciais, com coragem para cobrar e defender os direitos dos cidadãos."