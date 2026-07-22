Zona da Mata rondoniense tem mais de 107 mil eleitores; Rolim de Moura lidera região

A Zona da Mata rondoniense, região formada por nove municípios do centro-sul do estado, soma 107.251 eleitores aptos a votar, segundo levantamento da Justiça Eleitoral atualizado em 18 de julho de 2026. O número representa 8,46% de todo o eleitorado de Rondônia, que totaliza 1.267.105 eleitores.
A região reúne Alta Floresta d'Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Nova Brasilândia d'Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Parecis, Rolim de Moura, Santa Luzia d'Oeste e São Felipe d'Oeste.
Rolim de Moura concentra mais de um terço do eleitorado da região.
Como maior cidade e polo econômico da Zona da Mata, Rolim de Moura também é, disparado, o município com mais eleitores da região:
Rolim de Moura: 41.204 eleitores (38,4%)
Alta Floresta d'Oeste: 18.176 eleitores (16,9%)
Nova Brasilândia d'Oeste: 13.401 eleitores (12,5%)
Alto Alegre dos Parecis: 8.842 eleitores (8,2%)
Novo Horizonte do Oeste: 7.024 eleitores (6,5%)
Santa Luzia d'Oeste: 6.825 eleitores (6,4%)
São Felipe d'Oeste: 4.523 eleitores (4,2%)
Parecis: 3.861 eleitores (3,6%)
Castanheiras: 3.395 eleitores (3,2%)
Sozinha, Rolim de Moura tem mais eleitores do que a soma de Alto Alegre dos Parecis, Novo Horizonte do Oeste, Santa Luzia d'Oeste, São Felipe d'Oeste, Parecis e Castanheiras juntos.
Mulheres são maioria em quase toda a região
No total da Zona da Mata, as mulheres são levemente maioria entre os eleitores:
Mulheres: 54.345 (50,7%)
Homens: 52.906 (49,3%)
O equilíbrio, porém, não se repete em todos os municípios. Em Rolim de Moura, as mulheres têm vantagem mais expressiva (52,3% a 47,7%). Já em cidades menores como Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Novo Horizonte do Oeste, Parecis e São Felipe d'Oeste, os homens são levemente mais numerosos que as mulheres nas urnas.
Solteiros são maioria, mas casados vêm logo atrás
O perfil de estado civil do eleitorado da região segue padrão parecido ao observado isoladamente em Rolim de Moura:
Solteiros: 49.870 (46,5%)
Casados: 46.738 (43,6%)
Divorciados: 6.956 (6,5%)
Viúvos: 3.231 (3,0%)
Separados judicialmente: 456 (0,4%)
Eleitorado é majoritariamente adulto, mas idosos já são quase um quarto
PUBLICIDADE
Dividindo por grandes grupos etários, a força eleitoral da Zona da Mata está concentrada na população economicamente ativa:
Adultos (25 a 59 anos): 70.013 eleitores (65,3%)
Idosos (60 anos ou mais): 23.492 eleitores (21,9%)
Jovens (16 a 24 anos): 13.745 eleitores (12,8%)
As faixas etárias isoladas mais numerosas são as de 30 a 34 anos (10.729 eleitores), 35 a 39 anos (10.598) e 40 a 44 anos (10.356) — reflexo da estrutura populacional predominantemente jovem-adulta característica do interior de Rondônia.
Entre os que vão às urnas pela primeira vez, o levantamento aponta 1.591 eleitores com 16 e 17 anos em toda a região, faixa em que o voto ainda é facultativo.
Identidade de gênero
O cadastro eleitoral também traz o recorte por identidade de gênero, categoria de preenchimento não obrigatório — o que explica o alto volume de registros sem informação:
Não informado: 80.276
Cisgênero: 25.375
Prefere não informar: 1.553
Transgênero: 47
Ao todo, 8 eleitores da região têm nome social cadastrado junto à Justiça Eleitoral.
Justiça Eleitoral (TSE), dados atualizados em 18/07/2026.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!