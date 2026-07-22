Zona da Mata rondoniense tem mais de 107 mil eleitores; Rolim de Moura lidera região

Por ROLNEWS

Publicada em 22/07/2026 às 10h03

A Zona da Mata rondoniense, região formada por nove municípios do centro-sul do estado, soma 107.251 eleitores aptos a votar, segundo levantamento da Justiça Eleitoral atualizado em 18 de julho de 2026. O número representa 8,46% de todo o eleitorado de Rondônia, que totaliza 1.267.105 eleitores.

A região reúne Alta Floresta d'Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Nova Brasilândia d'Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Parecis, Rolim de Moura, Santa Luzia d'Oeste e São Felipe d'Oeste.

Rolim de Moura concentra mais de um terço do eleitorado da região.

Como maior cidade e polo econômico da Zona da Mata, Rolim de Moura também é, disparado, o município com mais eleitores da região:

Rolim de Moura: 41.204 eleitores (38,4%)

Alta Floresta d'Oeste: 18.176 eleitores (16,9%)

Nova Brasilândia d'Oeste: 13.401 eleitores (12,5%)

Alto Alegre dos Parecis: 8.842 eleitores (8,2%)

Novo Horizonte do Oeste: 7.024 eleitores (6,5%)

Santa Luzia d'Oeste: 6.825 eleitores (6,4%)

São Felipe d'Oeste: 4.523 eleitores (4,2%)

Parecis: 3.861 eleitores (3,6%)

Castanheiras: 3.395 eleitores (3,2%)

Sozinha, Rolim de Moura tem mais eleitores do que a soma de Alto Alegre dos Parecis, Novo Horizonte do Oeste, Santa Luzia d'Oeste, São Felipe d'Oeste, Parecis e Castanheiras juntos.

Mulheres são maioria em quase toda a região

No total da Zona da Mata, as mulheres são levemente maioria entre os eleitores:

Mulheres: 54.345 (50,7%)

Homens: 52.906 (49,3%)

O equilíbrio, porém, não se repete em todos os municípios. Em Rolim de Moura, as mulheres têm vantagem mais expressiva (52,3% a 47,7%). Já em cidades menores como Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Novo Horizonte do Oeste, Parecis e São Felipe d'Oeste, os homens são levemente mais numerosos que as mulheres nas urnas.

Solteiros são maioria, mas casados vêm logo atrás

O perfil de estado civil do eleitorado da região segue padrão parecido ao observado isoladamente em Rolim de Moura:

Solteiros: 49.870 (46,5%)

Casados: 46.738 (43,6%)

Divorciados: 6.956 (6,5%)

Viúvos: 3.231 (3,0%)

Separados judicialmente: 456 (0,4%)

Eleitorado é majoritariamente adulto, mas idosos já são quase um quarto

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Dividindo por grandes grupos etários, a força eleitoral da Zona da Mata está concentrada na população economicamente ativa:

Adultos (25 a 59 anos): 70.013 eleitores (65,3%)

Idosos (60 anos ou mais): 23.492 eleitores (21,9%)

Jovens (16 a 24 anos): 13.745 eleitores (12,8%)

As faixas etárias isoladas mais numerosas são as de 30 a 34 anos (10.729 eleitores), 35 a 39 anos (10.598) e 40 a 44 anos (10.356) — reflexo da estrutura populacional predominantemente jovem-adulta característica do interior de Rondônia.

Entre os que vão às urnas pela primeira vez, o levantamento aponta 1.591 eleitores com 16 e 17 anos em toda a região, faixa em que o voto ainda é facultativo.

Identidade de gênero

O cadastro eleitoral também traz o recorte por identidade de gênero, categoria de preenchimento não obrigatório — o que explica o alto volume de registros sem informação:

Não informado: 80.276

Cisgênero: 25.375

Prefere não informar: 1.553

Transgênero: 47

Ao todo, 8 eleitores da região têm nome social cadastrado junto à Justiça Eleitoral.

Justiça Eleitoral (TSE), dados atualizados em 18/07/2026.