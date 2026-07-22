Justiça Rápida Itinerante oferece atendimentos em Parecis e Santa Luzia do Oeste em agosto

Por ROLNEWS

Publicada em 22/07/2026 às 09h53

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) realizará, durante o mês de agosto, mais uma edição da Operação Justiça Rápida Itinerante nos municípios de Parecis e Santa Luzia d’Oeste. A iniciativa aproxima os serviços do Poder Judiciário da população e possibilita a resolução de diferentes demandas de forma mais rápida e simplificada.

Entre as causas que poderão ser apresentadas durante os atendimentos estão:

Guarda de menores entre os pais;

Alimentos e regulamentação de visitas aos filhos;

Reconhecimento de paternidade;

Divórcio imediato amigável;

Dissolução de união estável;

Conversão de união estável em casamento;

Cobrança de pequenos valores;

Danos materiais;

Registro público de nomes.

Em Parecis, o atendimento será realizado no dia 8 de agosto de 2026, das 8h às 13h, na Associação dos Produtores Rurais, localizada na Linha 65, Kapa 24, Km 08, no Assentamento Flor da Selva.

Já em Santa Luzia d’Oeste, a Justiça Rápida ocorrerá no dia 9 de agosto, também das 8h às 13h, na Escola Municipal Manoel de Lima Paz, localizada na Rua Vanderlei Dala Costa, nº 2635.

O pedido de divulgação da operação foi encaminhado aos veículos de comunicação da região pela Comarca de Santa Luzia d’Oeste. No documento, assinado pelo juiz de Direito Ederson Pires da Cruz, o Poder Judiciário solicita ampla divulgação das atividades até a realização dos atendimentos.

Casamento comunitário em Santa Luzia d’Oeste

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A programação também inclui uma edição do Casamento Comunitário destinada aos casais que já vivem em união estável e desejam oficializar a relação no cartório.

A triagem dos interessados será feita no dia 9 de agosto, das 8h às 13h, durante a Justiça Rápida, na Escola Municipal Manoel de Lima Paz.

Os casais que nunca foram casados deverão apresentar certidão de nascimento e documentos pessoais. Para pessoas divorciadas, será necessária a certidão de casamento com a averbação do divórcio, além dos documentos pessoais.

As audiências estão previstas para o dia 16 de agosto, a partir das 8h. A cerimônia do Casamento Comunitário será realizada no dia 28 de agosto, às 18h, no mesmo local.

Mais informações podem ser obtidas por ligação ou WhatsApp nos números:

(69) 3309-8581

(69) 3309-8590