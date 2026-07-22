Virginia e Vini Jr. trocam beijos e carinhos em dia de praia no Rio

Por R7

Publicada em 22/07/2026 às 10h45

Virginia Fonseca e Vini Jr. não escondem mais que estão juntos. Depois de irem à inauguração de uma academia em Goiás, o casal viajou para o Rio de Janeiro e foi clicado curtindo um dia de praia na tarde desta terça-feira (21).

A influenciadora e o jogador, que passou recentemente por uma harmonização facial, estavam sorridentes e trocaram muitos beijos e carinhos em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste carioca.

Virginia estava com um biquíni azul e ainda aproveitou para se bronzear, deitada em uma espreguiçadeira. Os dois estavam acompanhados por um grupo de amigos.

Virginia e Vini Jr. reataram o relacionamento na Copa do Mundo, após ficarem cerca de dois meses separados. Apesar das evidências, como ela ter se hospedado na mansão que o jogador alugou e trocas de mensagens, eles só assumiram a volta nesta segunda-feira (20), quando foram juntos à inauguração de uma academia em Goiânia.

Virginia tinha anunciado o fim do relacionamento com Vini Jr. em 15 de maio, após cerca de sete meses juntos. Na ocasião, ela compartilhou uma foto em preto e branco e escreveu: “Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Quando algo deixa de fazer sentido, prefiro ter maturidade para encerrar com carinho”.