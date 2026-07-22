Como novo visual de Vini Jr. repercutiu na imprensa internacional:

Por R7

Publicada em 22/07/2026 às 10h59

A mudança na aparência de Vini Jr. repercutiu para além do Brasil. Após surgir em um evento ao lado da influenciadora Virginia Fonseca com o rosto visivelmente mais definido, o atacante do Real Madrid passou a ser destaque em veículos de imprensa de diversos países, que repercutiram a harmonização facial do jogador, realizada pelo dermatologista Alessandro Alarcão.

Na prática, a harmonização facial reúne procedimentos estéticos voltados à definição do contorno do rosto, principalmente nas regiões da mandíbula e do queixo, sem alterar de forma significativa as características naturais do paciente.

Nos Estados Unidos, o New York Post destacou a transformação no visual do atacante e afirmou que Vini Jr. está com uma aparência bastante diferente daquela exibida durante a Copa do Mundo, que terminou no domingo (19).

Na Argentina, a America TV deu destaque ao “novo rosto” do atleta após o procedimento, enquanto o Diario Olé destacou que a mudança visual ocorre dias antes de seu retorno à Espanha, onde atua pelo Real Madrid.

Aliás, no país, o novo visual também foi amplamente comentado. O Noticias de Navarra afirmou que o atacante apareceu “irreconhecível” e que a mudança “surpreendeu os seus seguidores, enquanto o jornal Marca destacou a reaparição de Vini Jr. após a Copa do Mundo.

Já o Goal, em sua edição italiana, afirmou que o brasileiro “parece outra pessoa” após a harmonização. A percepção foi ressaltada pelo portal Fanpage.

Na Inglaterra, o The Sun escreveu que o astro da seleção brasileira exibiu “um novo visual impressionante”. A posição foi reiterada pelo Daily Mail, que disse que o jogador está “irreconhecível.”

Nas redes sociais, fotos de Vini Jr. geraram comparações com o cantor Mumuzinho, que até brincou dizendo que só faltava o cavanhaque para completar a semelhança.

O novo visual de Vini Jr. ocorre em meio à retomada do relacionamento com Virginia. Os dois voltaram a aparecer juntos e trocaram beijos em público após terem anunciado o fim do namoro em maio, pouco antes da Copa do Mundo.