Trump diz que EUA atacarão ponte ou usina elétrica do Irã sempre que Teerã fizer ataque no Estreito de Ormuz

Por G1

Publicada em 22/07/2026 às 10h23

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou suas ameaças contra o Irã nesta quarta-feira (22) e disse que fará um ataque contra a infraestrutura iraniana sempre que alguma embarcação for alvo de alguma ofensiva no Estreito de Ormuz.

Em post na rede Truth Social, Trump falou em destruir pontes e usinas elétricas do inimigo.

"A partir deste momento, sempre que a República Islâmica do Irã disparar contra um navio no Estreito de Ormuz, seja por míssil, foguete, drone ou qualquer outro dispositivo ou arma, os Estados Unidos bombardearão e destruirão UMA PONTE OU USINA ELÉTRICA, incluindo aquelas localizadas próximas ou dentro da capital, Teerã", escreveu.

O Estreito de Ormuz é um corredor marítimo de cerca de 50 quilômetros de largura que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Oceano Índico. Antes da guerra, cerca de 20% de todo o petróleo e gás comercializado no mundo passava pela área.

O presidente dos EUA, Donald Trump, se reúne com o presidente libanês, Joseph Aoun (não aparece na foto), no Salão Oval da Casa Branca, em Washington — Foto: Evelyn Hockstein / Reuters

Na terça-feira (21), Trump afirmou que os EUA vão atacar a montanha de Pickaxe, na região central do Irã, "muito em breve". A montanha fica próxima à instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no Irã — que está fortemente danificada.

Não é a primeira vez que o republicano fala sobre o local. No último dia 13, Trump já havia afirmado que os EUA iriam "eliminar a montanha de Pickaxe", durante uma entrevista ao radialista conservador Hugh Hewitt.

"Digam aos iranianos para estarem preparados [...] provavelmente vamos atacar Pickaxe em um futuro relativamente próximo", afirmou o republicano há uma semana.