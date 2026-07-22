Quatro criminosos armados roubam moto elétrica na na zona Sul

Por Newsrondonia.com

Publicada em 22/07/2026 às 08h50

Uma quadrilha formada por quatro criminosos armados roubou uma moto elétrica e um aparelho celular de um jovem na Rua João Elias de Souza, no bairro Cidade do Lobo, localizado na zona Sul de Porto Velho. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira e mobilizou as autoridades policiais da região.

De acordo com as informações apuradas, os assaltantes chegaram ao local divididos em duas motocicletas. Eles cercaram a vítima de surpresa e a renderam sob grave ameaça com armas de fogo, impedindo qualquer possibilidade de reação por parte do jovem.

Após dominar a vítima, um dos criminosos assumiu a direção da moto elétrica subtraída, enquanto os comparsas garantiram a cobertura necessária para a fuga em alta velocidade. Além do veículo elétrico, o grupo levou o telefone celular da vítima.

Toda a ação criminosa foi integralmente capturada por câmeras de monitoramento instaladas em residências e comércios da região. As imagens mostram o momento em que a abordagem é iniciada e a rapidez com que os suspeitos fogem do local.

As gravações já foram repassadas às forças de segurança pública do estado e devem auxiliar os investigadores na identificação e na localização dos integrantes da quadrilha. O caso segue sob apuração policial.