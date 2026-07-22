Retorno do Brasileirão; Goleada do Santos na Sula; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 22/07/2026 às 09h15

Jogos da rodada do Brasileirão, empate do Galo e goleada do Santos na Sula.

Brasileirão - O Brasileirão está de volta após a pausa da Copa. Nesta quarta-feira (22), seis jogos concluem a 19ª rodada e fecham o primeiro turno.

O destaque é a visita do líder Palmeiras ao Coritiba no Couto Pereira lotado, às 18h30. Mais tarde, às 20h30, o vice-líder Flamengo visita a lanterna Chapecoense tentando encurtar a distância para a ponta, enquanto o Internacional recebe o Cruzeiro no Beira-Rio. Em Bragança Paulista, o São Paulo encara o Athletico-PR. A emoção do futebol nacional voltou.

De ontem

Retorno com gosto amargo para o torcedor atleticano! Na volta do Brasileirão, após 40 dias, o Atlético-MG ficou no 1 a 1 com o Bahia na terça-feira (21), na Arena MRV.

O Galo abriu o placar no primeiro tempo com Ruan, mas voltou desligado do intervalo e cedeu a igualdade. após gol de Ademir. No último lance, o Bahia quase virou em cabeçada no travessão! Com o ponto somado, o Galo fica no meio da tabela com 25 pontos, enquanto o Bahia chega aos 30.

Sul-Americana - Goleada pra lavar a alma. Fora de casa, o Santos deu um grande passo rumo às oitavas da Sul-Americana ao vencer a Universidad Central por 4 a 1, na terça-feira (21). Gabriel Bontempo e Gabriel Menino abriram o placar, enquanto Thaciano e Rony encerraram longos jejuns e decretaram o passeio alvinegro. Ruiz descontou no fim.

Com o resultado, o Peixe pode perder por até dois gols na Vila Belmiro na próxima terça-feira (28), para avançar na competição.

Tabelinha Rondoniense

Rondoniense de Base Sub-11 e Sub-13 em Vilhena e Copa Regional em Pimenta Bueno.

Base - A bola vai rolar em Vilhena. Começa nesta quarta-feira (22) o Campeonato Rondoniense Sub-11 e Sub-13, reunindo promessas do futebol de base até o dia 26 de julho. A abertura oficial será às 17h30 com o desfile das delegações.

O grande destaque é a presença de olheiros de gigantes como Atlético-MG, Vasco, Palmeiras e Grêmio. Serão 50 jogos com entrada gratuita no Estádio Portal da Amazônia, Park Embratel e Campo da PM.

Amador - A bola voltou a rolar na Copa Regional de Futebol Amador no Complexo Esportivo Geraldão. A rodada foi marcada por duelos eletrizantes entre equipes tradicionais de Rondônia.

No feminino, o Lendárias (Cacoal) estreou contra o Atlético Mercado Bom Preço. Já no masculino, o destaque foi o choque de campeões do Grupo C entre Nativa Uniformes e Atlético Rolimorense. A cobertura completa e transmissões ao vivo garantem a emoção para os torcedores dentro e fora das arquibancadas.