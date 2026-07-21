Copa Regional de Futebol Amador movimenta o Geraldão com grandes confrontos 

Por Pimenta Virtual

Publicada em 21/07/2026 às 09h00

O Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno, recebeu mais uma rodada da Copa Regional de Futebol Amador, com partidas pelo masculino e feminino. A expectativa é de grandes jogos e bom público durante o decorrer do torneio.

A bola voltou a rolar na noite desta segunda-feira (20), no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno, pela Copa Regional de Futebol Amador. A rodada, teve início às 19h, promete fortes emoções e confrontos entre equipes tradicionais da competição.

No futebol feminino, a equipe Lendárias, de Cacoal, vice-campeã da Copa Regional de 2025 e comandada pelas treinadoras Angelina e Isabel, faz sua estreia diante do Atlético Mercado Bom Preço, de Pimenta Bueno. O confronto marca a estreia das duas equipes na competição e promete equilíbrio do início ao fim.

Já pelo futebol masculino, o destaque da noite será o duelo entre dois campeões. A Nativa Uniformes, de Cacoal, bicampeã da Copa Regional, enfrenta o Atlético Rolimorense, campeão da competição, em um confronto válido pelo Grupo C.

O Atlético Rolimorense chega para a partida buscando a primeira vitória após empatar por 2 a 2 na estreia diante do CDMI. A equipe precisa do resultado para subir na tabela e seguir firme na disputa por uma vaga na próxima fase. O Grupo C tem, neste momento, o CDMI, de Pimenta Bueno, na liderança, empatado em pontos com o Atlético Cacoalense.

A rodada também coloca em evidência os artilheiros da competição. No feminino, Giovana, da equipe Linda Água Arena São Caetano, de Pimenta Bueno, lidera a artilharia com três gols. No masculino, Alex Lennon, da Linda Água Bela Vista, também soma três gols e é o principal goleador do campeonato até o momento.

Os torcedores estão convidados a comparecer ao Complexo Esportivo Geraldão para prestigiar mais uma noite de grandes partidas. Quem não puder estar presente poderá acompanhar todos os detalhes da rodada pela TopNet Transmissão, com a narração de Fábio Matias, dono do bordão “Faz e me abraça, garoto!”, e toda a equipe de transmissão.

O Pimenta Virtual, em parceria com @pbsportlocalro, fará a cobertura completa da rodada, trazendo entrevistas, melhores lances, resultados, classificação, artilharia e tudo o que acontecer na maior competição de futebol amador de Rondônia.