Federação de Futebol de Rondônia visita Jaci-Paraná para nova inspeção no Estádio

Por FFER

Publicada em 20/07/2026 às 14h48

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) realizou uma visita técnica ao Estádio Municipal Nenenzão, em Jaci-Paraná, para avaliar a viabilidade da praça esportiva como opção para receber competições estaduais profissionais e de base na temporada 2027.

Pensando no calendário de competições da próxima temporada, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) segue avaliando alternativas para receber as partidas do futebol profissional e das categorias de base em Porto Velho. Entre as opções está o Estádio Municipal Nenenzão, localizado no distrito de Jaci-Paraná.

A visita técnica contou também com a presença de representantes do poder público municipal. Cássio Ramos, secretário de esportes do município, e Nilton Souza,que acompanharam a avaliação das condições estruturais do estádio e das intervenções necessárias para que a praça esportiva possa receber competições profissionais.

A iniciativa faz parte do planejamento da entidade para ampliar as opções de estádios aptos a receber as competições organizadas pela FFER, diante da necessidade de novas praças esportivas para a próxima temporada.

O Estádio Municipal Nenenzão já possui boa estrutura de campo e arquibancada, que comporta por volta de 500 pessoas. Aliado a isso, o estádio também conta com irrigação e iluminação, que abre a possibilidade para jogos noturnos em Jaci-Paraná.

A FFER segue trabalhando para abrigar seus clubes filiados da melhor maneira possível, estudando todas as possibilidades para garantir as melhores condições de disputa das competições estaduais. A visita ao Estádio Municipal Nenenzão faz parte desse planejamento, que busca ampliar as opções de praças esportivas aptas a receber partidas do calendário oficial da temporada 2027.