Vilhena recebe etapa da Superliga Interiorana de Voleibol neste fim de semana

Por Rota Policial News

Publicada em 20/07/2026 às 09h09

Neste sábado, 18 de Julho de 2026 e domingo, 19, a Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) sedia uma das etapas da Superliga Interiorana de Voleibol 2026, promovida pela Federação Rondoniense de Voleibol.

O evento reúne equipes masculinas e femininas de diferentes municípios do interior de Rondônia, proporcionando dois dias de intensas disputas e incentivando o desenvolvimento da modalidade no estado.

A etapa realizada em Vilhena integra o calendário oficial da Federação e tem caráter classificatório para as fases seguintes da competição estadual.

Mapas

Além de movimentar o esporte regional, o campeonato fortalece o intercâmbio entre atletas, técnicos e dirigentes esportivos.

A AVV é reconhecida como uma das principais entidades formadoras de atletas em Rondônia, tendo conquistado destaque em competições estaduais e nacionais.

Recentemente, a equipe feminina alcançou o vice-campeonato da etapa Norte da Superliga C, consolidando Vilhena como uma das potências do voleibol rondoniense.

A expectativa é de grande participação do público durante os jogos, valorizando o esporte local e incentivando novos talentos a ingressarem no voleibol.

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