Nova drenagem na Rua Ametista corrige falhas históricas e fortalece o combate aos alagamentos 

Por Letícia Regis

Publicada em 20/07/2026 às 17h01

As obras de drenagem executadas pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, representam mais um passo no compromisso da gestão municipal em solucionar problemas históricos de alagamentos e garantir mais qualidade de vida à população.

A intervenção corrige falhas antigas na rede de drenagem pluvial e melhora o fluxo das águas entre a Rua Ametista e a Avenida Rio Madeira. O serviço contempla a reconstrução de dois poços de visita (PV), a adequação das ligações das caixas de drenagem e a correção da conexão das manilhas no trecho atendido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a ligação da tubulação, que era feita em um ângulo de 90 graus, foi refeita em 45 graus, permitindo que a água tenha um fluxo mais contínuo e eficiente. A obra também prevê a instalação de manilhas com 80 centímetros de diâmetro, ampliando significativamente a capacidade de escoamento das águas das chuvas.

Para o prefeito Léo Moraes, as obras de drenagem são uma das prioridades da atual gestão.

“Há anos Porto Velho sofre com alagamentos nas vias, além de perdas materiais por conta das fortes chuvas e isso precisa terminar. Com a instalação de novas manilhas e correções no escoamento da água conseguimos amenizar esses transtornos que afetam diretamente a população. Seguimos com esse compromisso, até que alcancemos todos os pontos necessários”.

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, destacou que cada obra de drenagem executada pela gestão é planejada para oferecer uma solução definitiva aos problemas enfrentados pelos moradores.

"Não estamos apenas substituindo tubulações. Estamos corrigindo erros antigos de engenharia, aumentando a capacidade da rede e garantindo que a água siga seu curso de forma eficiente. É um trabalho técnico que traz resultados concretos para quem convive há anos com os transtornos causados pelas chuvas."

A obra na Rua Ametista integra um amplo pacote de investimentos em drenagem executado pela Prefeitura de Porto Velho ao longo do primeiro semestre de 2026. Nesse período, operações foram intensificadas em diferentes regiões da capital, com a implantação e substituição de manilhas, construção e recuperação de galerias pluviais, rebaixamento de tubulações, reconstrução de poços de visita e adequação da rede de drenagem. As ações vêm corrigindo problemas históricos de escoamento das águas, reduzindo os impactos das chuvas e preparando a cidade para enfrentar o período de inverno amazônico com mais segurança e eficiência.