Construindo Campeões abre inscrições para escolinhas esportivas gratuitas em Porto Velho

Por André Oliveira

Publicada em 20/07/2026 às 14h14

Estão abertas as inscrições para o programa Construindo Campeões, Programa de Formação Esportiva, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). A iniciativa oferece aulas gratuitas em diversas modalidades esportivas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, incentivando a prática esportiva, a disciplina, a inclusão social e a formação cidadã.

As inscrições seguem de 21 a 31 de julho, das 9h às 17h, e devem ser realizadas na Vila Olímpica Chiquilito Erse, localizada na Avenida Amazonas, nº 6363, bairro Cuniã.

Ao todo, o programa disponibiliza vagas nas modalidades de futsal, futebol, voleibol, basquete, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, jiu-jítsu, capoeira e taekwondo. As vagas são limitadas e preenchidas conforme a disponibilidade de cada modalidade e polo esportivo da Semtel.

Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar cópias da certidão de nascimento ou documento de identidade do aluno, documento do responsável, comprovante de residência atualizado, declaração escolar, boletim escolar, foto 3x4 e atestado de aptidão física emitido nos últimos seis meses. Nos casos em que houver diagnóstico, também deverá ser apresentada cópia do laudo neuropsicológico.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que investir no esporte é investir no futuro da juventude porto-velhense.

"O esporte transforma vidas, abre portas e ensina valores que nossos jovens levam para toda a vida. Com o Construindo Campeões, estamos garantindo acesso gratuito a atividades esportivas de qualidade, incentivando hábitos saudáveis, inclusão e a formação de cidadãos preparados para os desafios do futuro", afirmou o prefeito.

O secretário da Semtel, Cássio Moura, destacou que o programa vai além da prática esportiva.

"O Construindo Campeões é um investimento no futuro das nossas crianças e adolescentes. Por meio do esporte, promovemos saúde, disciplina, cidadania e novas oportunidades. Nosso objetivo é ampliar o acesso às atividades esportivas e contribuir para a formação de jovens dentro e fora das quadras".

O programa integra as ações da Semtel voltadas ao fortalecimento do esporte de base em Porto Velho, oferecendo atividades gratuitas e acompanhamento técnico em diferentes modalidades, incentivando hábitos saudáveis e o desenvolvimento social dos participantes.