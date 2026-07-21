Clínica do Bem-Estar Animal fecha primeiro semestre com mais de 250 adoções e 6,6 mil atendimentos

Por Helen Paiva

Publicada em 21/07/2026 às 11h47

A dificuldade de quem não tinha como pagar por um veterinário particular começou a ter fim há um semestre. E é com esse foco em transformar a vida de pets e de suas famílias que a Clínica do Bem-Estar Animal de Porto Velho celebra o balanço dos seus primeiros seis meses de portas abertas.

Desde a inauguração, o espaço se consolidou como um verdadeiro porto seguro para cães e gatos da capital. Já são 6.670 atendimentos realizados, garantindo consultas, avaliações clínicas e acompanhamento especializado de forma totalmente gratuita.

Acolhimento e transformação

Mas o trabalho vai muito além do consultório. A dedicação da equipe de profissionais já ajudou no resgate de mais de 100 animais em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento, cura e a oportunidade de uma nova história.

Histórias que ganham finais felizes nas feiras de adoção promovidas pelo município. Para se ter uma ideia, neste primeiro semestre, mais de 250 cães e gatos encontraram tutores amorosos, uma média de 50 adoções a cada edição, fortalecendo a posse responsável na cidade.

Para o prefeito Léo Moraes, o sucesso da unidade reflete diretamente no cuidado com a própria população. "A Clínica do Bem-Estar Animal representa um compromisso da nossa gestão com a proteção animal e com as famílias de Porto Velho. Em apenas seis meses, os números mostram que esse investimento tem transformado vidas, garantindo atendimento gratuito, acolhimento e incentivando a adoção. Vamos continuar fortalecendo esse trabalho".

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borin, reforça que a unidade preencheu uma lacuna histórica. "A clínica nasceu para atender uma demanda antiga da população e rapidamente se consolidou como referência. Estamos promovendo saúde, bem-estar e conscientização".

Já para quem está na linha de frente, os números têm rosto e nome. O coordenador de proteção animal, Henrique André Oliveira, emociona-se ao fazer um balanço do período. “Cada atendimento, cada resgate e cada adoção têm um significado muito especial. Ver esses resultados em apenas um semestre mostra que o trabalho desenvolvido pela equipe tem feito a diferença na vida dos animais e das famílias que buscam esse serviço.”

O primeiro semestre em números:

• 6.670 atendimentos veterinários

• Mais de 100 animais resgatados

• Mais de 250 cães e gatos adotados

• 5 feiras de adoção realizadas

• Média de 50 adoções por feira

Ao fechar o balanço deste primeiro semestre de funcionamento, a Clínica do Bem-Estar Animal reafirma sua missão: não apenas tratar doenças, mas incentivar uma relação cada vez mais responsável, de respeito e amor entre a população e seus animais de estimação.