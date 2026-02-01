Campeonatos Rondonienses Sub-11 e Sub-13 devem reunir 750 jovens em Vilhena

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/07/2026 às 14h00

Vilhena receberá, entre os dias 22 e 26 de julho, as disputas dos Campeonatos Rondonienses Sub-11 e Sub-13. A programação foi definida para o período de férias escolares, com o objetivo de facilitar a participação dos atletas das categorias de base.

A expectativa da Federação de Futebol do Estado de Rondônia é de que pelo menos 750 jovens participem das duas competições. Os jogadores estarão distribuídos entre clubes de diferentes regiões do estado.

Segundo o diretor das categorias de base da Federação, a organização procura ajustar o calendário para ampliar a presença dos atletas. Ele afirmou que os campeonatos são aguardados por crianças de todo o estado e destacou que as disputas ajudam a fortalecer o futebol rondoniense e a incentivar os sonhos dos jovens jogadores.

“Serão grandes competições”, declarou o dirigente ao mencionar a expectativa de participação das equipes.

Na categoria Sub-11, o Clube Atlético Pimentense defenderá o título conquistado em 2025, quando superou o Sport Genus na decisão. Pelo Sub-13, o atual campeão é o Gazin Porto Velho, vencedor da final disputada contra o Pimentense na temporada passada.