Huthis proíbem navios de escalar em portos sauditas

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 21/07/2026 às 15h49

Os rebeldes huthis do Iêmen pediram, nesta terça-feira, que empresas internacionais de navegação suspendam o uso dos portos da Arábia Saudita. O grupo também ameaçou atacar embarcações vinculadas ao reino, em uma nova escalada das tensões na região.

Em comunicado, o Centro de Coordenação de Operações Humanitárias Houthi (HOCC) afirmou que os navios estão proibidos de carregar ou descarregar mercadorias em terminais sauditas. O órgão foi criado para manter contato com companhias de navegação e divulgar alertas sobre os ataques realizados pelo movimento no Mar Vermelho.

Segundo o HOCC, qualquer operação marítima relacionada à Arábia Saudita poderá resultar em sanções. O grupo acrescentou que as embarcações consideradas infratoras poderão ser atingidas em qualquer local dentro do alcance de suas forças.

A advertência foi divulgada um dia após os huthis anunciarem um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita. Desde 2015, o país lidera uma coalizão militar que apoia o governo iemenita reconhecido internacionalmente.

Os rebeldes intensificaram os ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho após o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023. O movimento afirma agir em solidariedade aos palestinos e busca pressionar Israel.

Agora, a estratégia também passa a incluir diretamente a Arábia Saudita.

A nova escalada ocorreu depois que forças do governo iemenita bombardearam, na segunda-feira, o Aeroporto Internacional de Sana, controlado pelos huthis. O objetivo, segundo as autoridades, era impedir o pouso de um avião iraniano.

Os rebeldes responsabilizaram Riade pelo ataque e classificaram a ação como mais um episódio do bloqueio imposto às áreas sob seu controle. Em resposta, anunciaram novas ameaças contra o país vizinho.