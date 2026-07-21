Grazi Massafera surge de biquíni e recebe elogios:

Por IG

Publicada em 21/07/2026 às 16h01

Grazi Massafera está aproveitando as férias de julho em meio à natureza. A atriz, de 44 anos, escolheu a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, como destino para os dias de descanso e compartilhou, nesta terça-feira (21), um novo álbum de fotos que encantou os seguidores nas redes sociais.

Logo na primeira imagem da publicação, Grazi chamou atenção ao surgir usando um piercing no nariz. Nas demais fotos, a artista aparece em diferentes momentos da viagem, posando de biquíni, deitada sobre uma árvore e contemplando as cachoeiras e paisagens naturais da região.

Reflexões durante a viagemPublicidadeAlém dos registros do passeio, Grazi também dividiu pensamentos com os fãs. Na legenda da publicação, escreveu: "Não nos deixes cair em tentação só às vezes as vezes deixeis". Ao longo do carrossel, a atriz inseriu outras mensagens de tom reflexivo, como: "A mesma no entanto outra" e "Espero nunca perder esse meu lado que crê que algo mágico está por chegar".

Seguidores reagem

Nos comentários, fãs e famosos não economizaram nos elogios. A atriz Gabriela Loran brincou com a legenda da publicação ao escrever: "Não tem como não cair nessa tentação sorry!".