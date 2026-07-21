Marco Rubio critica decisão de Daniel Ortega de cancelar eleições na Nicarágua

Por G1

Publicada em 21/07/2026 às 15h43

O governo dos Estados Unidos criticou nesta terça-feira (21) a decisão do presidente Daniel Ortega, da Nicarágua, de cancelar eleições presidenciais no país e pediu que a comunidade internacional reaja à decisão.

Em comunicado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, acusou Ortega de "abandonar o consentimento popular". E disse que "o povo nicaraguense tem o direito de escolher seus próprios líderes por meio de eleições democráticas".

"Os Estados Unidos convocam a comunidade internacional a unir forças para demonstrar à ditadura Murillo-Ortega que ela não pode esperar manter relações diplomáticas normais com outras nações enquanto frustra os princípios básicos da democracia em nosso hemisfério", disse Rubio.

As relações entre os Estados Unidos e a Nicarágua vêm se deteriorando nos últimos anos. O governo de Donald Trump descreveu o governo Ortega como uma ditadura e impôs sanções a mais de 2.350 autoridades nicaraguenses e seus familiares.

"A declaração de Daniel Ortega de que, sob a ditadura de sua família, a Nicarágua jamais realizará eleições novamente expõe sua verdadeira natureza autoritária. Daniel Ortega e Rosario Murillo abandonaram até mesmo a pretensão de consentimento popular".