IFRO convoca para matrícula em segunda chamada do PSS 2026/2

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 21/07/2026 às 16h05

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) publicou, nesta segunda-feira (20), a convocação para matrícula em segunda chamada dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2026/2 para cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio e cursos de graduação. O envio da documentação deve ser realizado até as 18 horas do dia 27 de julho, conforme o cronograma do edital.

O processo de matrícula ocorre de forma on-line. No edital está disponível um tutorial de matrícula para orientar os candidatos.

Caso seja identificada alguma pendência na documentação, o candidato poderá realizar a retificação até as 18 horas do dia 29 de julho. A matrícula só será confirmada quando toda a documentação estiver em conformidade, sendo o prazo final desta etapa o dia 30 de julho.

O IFRO orienta que os candidatos acompanhem diariamente o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) durante todo o período de análise documental, uma vez que eventuais solicitações de correção de documentos serão disponibilizadas no sistema. Também é necessário acompanhar o e-mail informado no momento da inscrição, por meio do qual será enviada a confirmação da matrícula.

O envio da documentação poderá ser realizado inclusive durante os finais de semana e os feriados compreendidos no período previsto no cronograma. A responsabilidade pelo acompanhamento das etapas, pelo atendimento às solicitações de retificação e pelo cumprimento dos prazos é exclusiva do candidato.

A convocação em terceira chamada está prevista para o dia 3 de agosto, após as 18 horas, caso ainda existam vagas disponíveis após a conclusão das matrículas da segunda chamada.

Cronograma da matrícula

- Convocação em 2ª chamada: 20 de julho de 2026.

- 1ª etapa – matrícula: envio da documentação pelos candidatos de 20 de julho até às 18h do dia 27 de julho;

- 2ª etapa – análise documental: período para análise dos documentos pelas CRAs/IFRO, de 20 a 28 de julho;

- 3ª etapa – retificação da documentação: período para retificação de documentos para matrícula pelos candidatos, de 20 de julho até às 18h do dia 29 de julho;

- 4ª etapa – confirmação de matrícula: de 20 a 30 de julho.

- Convocação em 3ª chamada prevista para o dia 3 de agosto, após as 18h.

Oferta de vagas

O PSS 2026/2 oferta 200 vagas para ingresso no segundo semestre letivo de 2026, distribuídas entre cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio e de graduação em cinco municípios de Rondônia.

Nos cursos técnicos subsequentes, são ofertadas 40 vagas para o Curso Técnico em Análises Clínicas, no Campus Guajará-Mirim, e 40 vagas para o Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, no Campus Porto Velho Calama.

Na graduação, a seleção contempla 40 vagas para o Bacharelado em Engenharia Agronômica, no Campus Colorado do Oeste; 40 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, no Campus Cacoal; e 40 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no Campus Ji-Paraná.

Informações

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