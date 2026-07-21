Trump diz que EUA vão atacar

Por g1

Publicada em 21/07/2026 às 15h36

O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira (21) que os EUA vão atacar a montanha de Pickaxe, na região central do Irã, "muito em breve". A montanha fica próxima à instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no Irã — que está fortemente danificada.

Não é a primeira vez que o republicano fala sobre o local. No último dia 13, Trump já havia afirmado que os EUA iriam "eliminar a montanha de Pickaxe", durante uma entrevista ao radialista conservador Hugh Hewitt

"Digam aos iranianos para estarem preparados [...] provavelmente vamos atacar Pickaxe em um futuro relativamente próximo", afirmou o republicano há uma semana.

Entenda o que é a montanha de Pickaxe

A montanha citada por Trump abriga o coração do programa nuclear iraniano. Ao lado dela fica a usina de enriquecimento de urânio de Natanz, uma das principais instalações nucleares do país.

A região é uma das áreas mais protegidas pelo governo iraniano.

Localizada a cerca de 300 quilômetros ao sul de Teerã, a montanha esconde instalações subterrâneas construídas para resistir a bombardeios.

A área foi atacada recentemente por Israel e pelos Estados Unidos, mas ainda não está claro qual foi a extensão dos danos.

Segundo especialistas ouvidos pela Reuters, há dois grandes complexos de túneis escavados sob a montanha. Não se sabe ao certo o que há nessas estruturas, mas há suspeitas de que elas abriguem equipamentos essenciais para enriquecer urânio.

O urânio altamente enriquecido pode ser usado na produção de armas nucleares. Por outro lado, o Irã diz que o programa nuclear do país tem fins exclusivamente pacíficos.

Para atingir as instalações escondidas na montanha, seriam necessárias bombas perfuradoras, também conhecidas como antibunker.

Esse tipo de armamento é projetado para atravessar o solo antes de explodir e destruir bunkers, que são estruturas fortificadas construídas abaixo da superfície.

No ataque conduzido pelos EUA à região em março deste ano, o jornal israelense Haaretz afirmou que foram usadas bombas antibunker. Os norte-americanos não confirmaram oficialmente a operação nem informaram qual armamento teria sido empregado.