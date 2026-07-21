Espanha Bi da Copa 2026; Volta do Brasileirão; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 21/07/2026 às 08h40

Título da Espanha na Copa 2026, Rodri Bola de Ouro e empate do Flu no Brasileirão.

É Bi Campeã - A Espanha é bicampeã do mundo! Em um duelo elétrico no domingo (19), no MetLife Stadium, a seleção espanhola venceu a Argentina por 1 a 0 na prorrogação e levantou a taça da Copa do Mundo de 2026.

Repetindo o roteiro do título de 2010, o gol da vitória saiu no segundo tempo do tempo extra, anotado por Ferran Torres. Com domínio absoluto, a Fúria superou um caminho de gigantes — batendo Portugal, França e agora a Argentina — para consagrar sua campanha impecável!

Rodri

Dono do meio-campo e grande líder do bicampeonato espanhol, o volante Rodri conquistou a Bola de Ouro de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026. O craque do Manchester City superou astros de peso na votação: Lionel Messi ficou com a Bola de Prata, e Kylian Mbappé levou a Bola de Bronze.

Com eficiência tática e visão de jogo impecáveis, Rodri reafirma seu lugar no topo do futebol mundial, repetindo o prestígio da Bola de Ouro conquistada pela France Football em 2024.

Brasileirão - A 19ª rodada do Brasileirão seguiu agitada na sexta-feira. Em casa, o Mirassol venceu o Grêmio por 2 a 1 e ganhou fôlego na briga contra o rebaixamento, deixando os gaúchos em 16º. No Maracanã, o Fluminense buscou o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino nos acréscimos.

Em jogo atrasado da 4ª rodada, o Bahia bateu a Chapecoense por 2 a 0 em Salvador, subindo para a 6ª posição e afundando o rival na lanterna.

Tabelinha Rondoniense

Etapa de Motocross em Mirante da Serra e Fórum de Pesca Esportiva em Porto Velho.

Motocross - A emoção do motocross vai tomar conta de Mirante da Serra. Nos dias 25 e 26 de julho, a Chácara da Vereadora Brenda será palco da 7ª Etapa Regional Norte da modalidade, organizada pela Limero.

A programação começa no sábado (25) às 14h, e as grandes finais ocorrerão no domingo a partir das 9h. Para acompanhar os pegas na pista, a entrada será 1 kg de alimento não perecível, unindo o esporte à solidariedade para ajudar famílias da região. Não perca.

Pesca - Porto Velho deu um importante passo para se consolidar como destino nacional da pesca esportiva ao sediar o 1º Fórum Amazônico do setor. Promovido pela Semtel no Teatro Banzeiros, o evento reuniu especialistas e representantes do Ministério do Turismo para discutir preservação, desenvolvimento econômico e políticas públicas.

A iniciativa busca estruturar a cadeia produtiva, integrar a pesca artesanal e impulsionar a economia local, aproveitando a riqueza de espécies do Rio Madeira.