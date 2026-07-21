MPRO participa da operação Justiça Rápida e acompanha demandas de comunidade quilombola

Por MP-RO

Publicada em 21/07/2026 às 11h41

O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio do Promotor de Justiça Luís Tiago Fernandes Kliemann, participou da Operação Justiça Rápida Itinerante, realizada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) entre os dias 17 e 19 de julho.

No dia 17/7, o Promotor de Justiça participou de forma remota das atividades na comunidade Rio Cautário. Já nos dias 18 e 19/07, o representante do MPRO integrou presencialmente a operação na Comunidade Quilombola de Pedras Negras. O local fica em uma área isolada e só pode ser alcançado por embarcação. A viagem dura cerca de quatro horas pelo rio, com saída do Porto Rolim.

A Operação Justiça Rápida Itinerante foi coordenada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, com apoio do MPRO, Sedam, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Serviços prestados à população

Durante a operação, foram realizadas audiências e atendimentos relacionados a divórcio, casamento, guarda de crianças, pensão alimentícia, reconhecimento e correção de registros civis, emissão de segunda via de documentos e orientações jurídicas.

Esses serviços permitem que moradores de localidades distantes resolvam questões do dia a dia sem precisar percorrer longas distâncias até os centros urbanos.