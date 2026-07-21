OAB Rondônia e Prefeitura de Porto Velho alinham programação de ação em prol da pessoa idosa

Por Assessoria OAB/RO

Publicada em 21/07/2026 às 13h40

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO), por meio da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, realizou, na manhã desta segunda-feira, 20, uma reunião com a secretária municipal adjunta de Inclusão e Assistência Social (Semias), Tércia Marília Brasil, e sua equipe, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, para definir os últimos ajustes da programação do evento “Bem-estar em ação: Cuidar de quem já cuidou”, que será realizado no sábado 25, das 8h às 12h, no mesmo local.

Promovida pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Rondônia, em parceria com a Subcomissão Universitária, a iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). O objetivo é promover cidadania, saúde, inclusão social e qualidade de vida para a população idosa, reunindo, em um único espaço, serviços essenciais, orientações e atividades de lazer.

Durante a reunião, foram definidos os detalhes relacionados à estrutura do evento, organização dos ambientes, distribuição das equipes, logística dos atendimentos e programação das atividades que serão ofertadas ao público. A programação terá início com a abertura oficial do evento, seguida de uma dinâmica de integração e de uma roda de conversa voltada aos direitos da pessoa idosa. Entre os temas abordados estarão a prevenção às fraudes digitais, conduzida pela Comissão de Direito Digital da OAB Rondônia, além de orientações sobre direitos e benefícios da pessoa idosa e palestras com profissionais das áreas de Psicologia e Nutrição, abordando aspectos relacionados ao bem-estar físico, emocional e à qualidade de vida.

Ao longo da manhã, os participantes terão acesso a diversos serviços gratuitos, como atendimento médico, vacinação, aferição de pressão arterial e glicemia, orientações jurídicas, sessões de pilates, corte de cabelo, maquiagem, manicure, massagens e outras ações voltadas ao cuidado integral da pessoa idosa.

A programação também contará com apresentações culturais, desfile, dança, atividades recreativas com premiações e momentos de integração, incentivando o convívio social, o envelhecimento ativo e a valorização da pessoa idosa. A expectativa da organização é reunir centenas de participantes em uma manhã dedicada ao cuidado, à informação e à promoção da cidadania, fortalecendo a parceria entre a OAB Rondônia, o poder público e instituições parceiras na defesa dos direitos da pessoa idosa.

Para o presidente da Comissão de Direito Digital e Crimes de Alta Tecnologia da OAB Rondônia, Dr. Vinicius Alves, orientar a população idosa sobre segurança digital é uma forma de proteger direitos e construir uma sociedade mais consciente para todas as gerações.

“Militar pela segurança digital dos idosos contra fraudes é, ao mesmo tempo, uma reverência ao passado e um compromisso com o futuro. Assim como cuidamos das gerações que pavimentaram o caminho para que pudéssemos chegar até aqui, também construímos um futuro em que nossa própria maturidade será vivida com mais dignidade, conforto e segurança. O ambiente digital ainda representa um desafio para a população 60+, mas isso pode acontecer com qualquer geração diante das transformações tecnológicas. Cuidar dos nossos idosos hoje é dar o exemplo que poderá nos proteger amanhã.”, destacou.

Para a presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Rondônia, Dra. Nucimelia Ribeiro, a iniciativa reforça o compromisso da advocacia com a promoção da dignidade e da qualidade de vida da população idosa. “Este será um momento de acolhimento, informação e cuidado. Preparamos uma programação pensada para promover saúde, cidadania, lazer e acesso a direitos, sempre com muito respeito e carinho pela pessoa idosa. Cuidar de quem já cuidou é reconhecer a importância dessas pessoas na construção da nossa sociedade e reafirmar o compromisso da OAB Rondônia com a defesa da dignidade e da qualidade de vida da população idosa.”, afirmou.