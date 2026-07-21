Sete prefeitos do Cone Sul participam de lançamento em Vilhena ao lado do Dr. Fernando Máximo

Por Assessoria

Publicada em 21/07/2026 às 15h46

O deputado federal Dr. Fernando Máximo participou, neste fim de semana, em Vilhena, do ato político que marcou o lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério ao Governo de Rondônia. O encontro reuniu os prefeitos de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Chupinguaia, Corumbiara, Cabixi e Pimenteiras do Oeste, além de vereadores, lideranças políticas e apoiadores de toda a região do Cone Sul.

Durante o evento, Dr. Fernando Máximo foi citado por diferentes lideranças como um dos parlamentares que mais destinou recursos para a região, especialmente para investimentos na saúde e em outras áreas estratégicas para os municípios.

Ao apresentar o deputado ao público, o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro de Miranda Júnior, destacou a parceria construída ao longo dos últimos anos.

"Dr. Fernando Máximo é o deputado federal que mais enviou recursos para a história de Vilhena. Foram mais de R$ 40 milhões para todos os setores. Além disso, ajudou o município na condução da saúde com toda a sua experiência. Foi um grande secretário de Saúde e será o próximo senador da República."

A prefeita de Pimenteiras do Oeste, Maria Lúcia de Lacerda, também ressaltou a atenção recebida pelo município e afirmou que Dr. Fernando Máximo sempre esteve presente para atender às demandas da população, lembrando o apoio prestado em diferentes momentos da gestão.

Em seu discurso, Marcos Rogério defendeu a união das lideranças para construir um novo projeto para Rondônia e destacou a importância de Fernando Máximo nesse processo. Ao mencionar também o pré-candidato ao Senado Bruno Scheid e o senador Jaime Bagattoli, afirmou que o objetivo é fortalecer a representação de Rondônia no Senado, sempre voltada aos interesses da população.

"Para mudar Rondônia, eu preciso desse time ao nosso lado. Aqui está o Dr. Fernando Máximo, ao lado do pré-candidato ao Senado Bruno Scheid e do senador Jaime Bagattoli. O meu sonho é ver Rondônia com três senadores da República trabalhando juntos, não ao lado do governador, mas ao lado do povo de Rondônia, no mesmo projeto de mudança que o nosso Estado precisa".

Diante das manifestações de apoio recebidas durante o evento, Dr. Fernando Máximo agradeceu o reconhecimento das lideranças e reafirmou que seguirá atuando para levar investimentos e buscar soluções que contribuam com o desenvolvimento dos municípios rondonienses.

"É gratificante receber esse reconhecimento das lideranças e da população. Meu compromisso continua sendo trabalhar pelos municípios, ouvindo as pessoas e buscando soluções para melhorar a vida de quem mora em cada canto de Rondônia".

A mobilização política terá continuidade na próxima terça-feira, 22 de julho, quando o Partido Liberal (PL) realizará, em Porto Velho, sua convenção estadual. O encontro reunirá lideranças e filiados da legenda para definir os nomes que representarão o partido nas eleições deste ano, entre eles o deputado federal Dr. Fernando Máximo.