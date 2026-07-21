Jean Mendonça destaca parceria por investimentos em Primavera de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/07/2026 às 14h44

A ampliação de ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura foi apontada pelo deputado estadual Jean Mendonça como prioridade para Primavera de Rondônia.

Segundo o parlamentar, o trabalho vem sendo desenvolvido em parceria com o prefeito Lucas Nunes e os vereadores Professor Fábio, Lucinho da P1 e Júnior Lanzani.

Jean Mendonça afirmou que a união entre representantes estaduais e municipais contribui para identificar as necessidades da população e viabilizar melhorias para o município.

Para o deputado, a atuação conjunta permite transformar demandas locais em iniciativas voltadas ao desenvolvimento de Primavera de Rondônia.