Jean Mendonça destaca parceria por investimentos em Primavera de Rondônia
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 21/07/2026 às 14h44
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 A ampliação de ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura foi apontada pelo deputado estadual Jean Mendonça como prioridade para Primavera de Rondônia.

Segundo o parlamentar, o trabalho vem sendo desenvolvido em parceria com o prefeito Lucas Nunes e os vereadores Professor Fábio, Lucinho da P1 e Júnior Lanzani.

Jean Mendonça afirmou que a união entre representantes estaduais e municipais contribui para identificar as necessidades da população e viabilizar melhorias para o município.

Para o deputado, a atuação conjunta permite transformar demandas locais em iniciativas voltadas ao desenvolvimento de Primavera de Rondônia.

 

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