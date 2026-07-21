“Rondônia entrega muito ao Brasil e merece ser respeitada à altura da força do seu povo”, afirma Bruno Bolsonaro Scheid

Por Assessoria

Publicada em 21/07/2026 às 14h22

O pré-candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) participou do evento de lançamento das pré-candidaturas do Partido Liberal no Cone Sul de Rondônia. Durante sua manifestação, ele falou sobre sua trajetória política, a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e os temas que pretende colocar no debate público.

Scheid afirmou que sua aproximação com a política ocorreu a partir de 2020, quando passou a atuar ao lado de Bolsonaro. Segundo ele, essa experiência contribuiu para a construção de seus posicionamentos e para a decisão de colocar o nome à disposição do partido na disputa pelo Senado.

“Tenho lado. Tenho missão. Tenho compromisso com Rondônia. Foi ao lado do presidente Jair Bolsonaro que aprendi que política exige coragem, verdade e compromisso com o povo”, declarou.

Na fala, o pré-candidato citou como prioridades o enfrentamento dos problemas da saúde pública, o fortalecimento da segurança, a melhoria da infraestrutura e a criação de condições para atrair investimentos e ampliar as oportunidades no Estado.

Scheid também defendeu o respeito à Constituição, às garantias individuais e ao devido processo legal. Para ele, Rondônia precisa ampliar sua participação nas discussões nacionais e ter seus interesses defendidos no Congresso.

“Rondônia entrega muito ao Brasil e merece ser respeitada à altura da força do seu povo. Nosso Estado terá voz, e essa voz não vai se calar”, afirmou.