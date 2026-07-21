População pode consultar dias e horários do serviço em cada bairro de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 21/07/2026 às 12h02

Manter a cidade limpa também depende da informação. Por isso, a Prefeitura de Porto Velho orienta a população a consultar o cronograma da coleta de lixo, que informa os dias e horários em que o serviço é realizado em cada bairro da capital.

A programação, executada pela empresa Sistemma Serviços Urbanos, organiza o atendimento por regiões e períodos, diurno e noturno, permitindo que os moradores coloquem os resíduos para coleta no momento adequado, evitando o acúmulo de lixo nas ruas.

Entre os bairros atendidos estão Industrial, Costa e Silva, Nacional, Guaporé, Castanheira, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Tucumanzal, Cidade Nova, Floresta, Cristal da Calama, Jardim Santana, Mariana, Ulisses Guimarães, Parque Amazonas, Morar Melhor, Orgulho do Madeira, Centro, Olaria, Liberdade, Nova Porto Velho, Flodoaldo Pontes Pinto, Embratel, Cohab, Cidade do Lobo e Aponiã, entre outros.

Léo Moraes reforçou que o acesso às informações facilita a rotina dos moradores

O secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Thiago Catanhede, orienta que a população acompanhe a programação para que o serviço ocorra de forma ainda mais eficiente. "O cronograma está disponível para que cada morador saiba exatamente em quais dias e horários a coleta passa pelo seu bairro. Essa colaboração da população ajuda a manter a cidade limpa e melhora o funcionamento do serviço."

O prefeito Léo Moraes reforçou que o acesso às informações facilita a rotina dos moradores e contribui para uma Porto Velho mais organizada. "Quando a população conhece os dias da coleta e coloca os resíduos no horário correto, todos ganham. É uma ação simples que ajuda na limpeza urbana, preserva os espaços públicos e melhora a qualidade de vida em toda a cidade."

A Prefeitura também reforça que a população pode colaborar com a fiscalização do serviço. Em caso de atrasos, falhas na coleta ou outras irregularidades, as denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (69) 99935-8834, contribuindo para o acompanhamento e aprimoramento do atendimento prestado à população.

Confira aqui as rotas: