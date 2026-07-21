Ji-Paraná tem chances de eleger dois senadores, e de ampliar cadeiras na Câmara,PL e Avante com datas definidas para as convenções

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/07/2026 às 14h10

Governador – Com as convenções abertas desde segunda-feira (20) e encerramento para o próximo dia 5, aos poucos vai se definindo o quadro sucessório em Rondônia a respeito das eleições gerais de outubro. A princípio, três nomes se destacam nas pesquisas realizadas por institutos especializados e nas enquetes dos órgãos de comunicação da capital e do interior do Estado. Senador e presidente estadual do PL, Marcos Rogério; os ex-prefeitos de Porto Velho e Cacoal, Hildon Chaves (UB), e Adailton Fúria (PSD), respectivamente, despontam como nomes em condições de vitória na disputa pelo Governo do Estado. Os três, inclusive, já contam com nomes para vice e estão em pré-campanha. Deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal vice do ex-prefeito Hildon; deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), do senador Marcos Rogério e empresário de comunicação Everton Leoni, do ex-prefeito Fúria.

Governador II – A expectativa é enorme sobre o futuro político estadual e sobre quem estará no comando político-administrativo do Estado a partir de janeiro do próximo ano. E hoje, antes das convenções não se tem dúvidas sobre as enormes possibilidades de Fúria, Rogério ou Hildon ocuparem o cargo máximo da estrutura política no segmento Executivo. Dos três, dois deles, Hildon e Fúria já tiveram cargos executivos (prefeito), ambos em dois mandatos consecutivos. Hildon da capital, com cerca de 500 mil habitantes, primeiro município do Estado em população, e Cacoal, de Fúria, quarto com aproximadamente 100 mil pessoas. Já Rogério nunca ocupou cargos políticos-executivos, mas já foi vereador em Ji-Paraná, deputado federal e desde 2019 senador da República. O PT deverá homologar o ex-deputado federal Expedito Netto, e o advogado Samuel Costa, pelo PSB. Até o prazo final das convenções partidárias, 5 de agosto (o período foi aberto na terça-feira-20) certamente teremos o quadro real, mas por enquanto, a sucessão estadual em Rondônia é a que reportamos.

Senado – A situação não é diferente na disputa pelo Senado. Rondônia, a exemplo dos demais Estados tem três senadores e, dois deles eleitos em 2018, Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes estaduais do MDB e PL, respectivamente. Rogério disputará a sucessão estadual, como já noticiamos na coluna, mas Confúcio é pré-candidato à reeleição. Além Confúcio temos dois nomes considerados bons de votos, graças a bons desempenhos em eleições anteriores, Sílvia Cristina, presidente regional do PP, e Fernando Máximo, ambos deputados federais. Máximo foi o mais bem votado (85.596) em 2022, e Sílvia a segunda (64.941). Máximo já foi secretário de Estado da Saúde, no período da pandemia e vota em Porto Velho. Sílvia é radialista, apresentadora de TV e passou pela câmara de vereadores de Ji-Paraná, antes de eleger-se deputada federal. O terceiro senador é Jaime Bagattoli (PL), que foi eleito em 2022 e tem mais 4 anos de mandato.

Senado II – Quem também se apresenta como pré-candidato ao Senado é o pecuarista de Ji-Paraná, Bruno (Bolsonaro) Scheid do PL., que tem o apoio do ex-presidente. Recentemente a ex-vereadora de Porto Velho e ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos) se apresentou como pré-candidata ao Senado, cargo que ela disputou com Bagattoli em 2022, mas foi derrotada. Caso o quadro seja mantido, Sílvia e Máximo enfrentarão a mesma dificuldade com relação a domicílio eleitoral de Mariana e Máximo. Sílvia com Bruno, porque ambos votam em Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral de Rondônia com cerca de 100 mil eleitores. Mariana concorrendo dividirá com Máximo os eleitores de Porto Velho, hoje com cerca de 360 mil que estavam aptos a votarem nas eleições municipais de 2024. Como na disputa pelo Senado não há segundo turno, serão eleitos os dois mais bem votados. As chances de Bruno conseguir uma das vagas são reais, apesar da força eleitoral de Sílvia, que somou em 2022, 17.965 (27,34% dos votos válidos) em Ji-Paraná e tem ótima representatividade em Vilhena, Cacoal e Porto Velho, devido ao seu excelente trabalho na área social.

Ji-Paraná – Hoje o município de Ji-Paraná tem três das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa (Cláudia de Jesus-PT, Nim Barroso-PL e Laerte Gomes-PSD), além de Sílvia Cristina (PP), na Câmara Federal e Marcos Rogério, no Senado. As chances nas eleições gerais de outubro são de manter a vaga do Senado, talvez até dobrar (com Sílvia e Scheid) e ampliar na Câmara Federal, com Jesualdo Pires-PP (ex-prefeito e ex-deputado estadual), Anselmo de Jesus-PT (ex-deputado federal), e Airton Gurgacz-PDT (ex- vice-governador e ex-deputado estadual). Hoje o município tem Laerte, Cláudia e Nim, mas foram eleitos em 2022, quatro. É que o prefeito Affonso Cândido (PL) se elegeu prefeito em 2024 e renunciou ao cargo de deputado para poder assumir a função executiva desde de janeiro de 2025.

Respigo

A Assembleia Legislativa (Ale), apesar do recesso legislativo, tem reunião extraordinária na tarde de hoje (21), a partir das 16 horas, na pauta a discussão e votação de 15 Projetos de Lei, cinco Mensagens e um Veto Total +++ O Avante realizará convenção para escolha dos candidatos aos cargos eletivos de governador, vice, senador, deputado federal e deputado estadual no dia 1º de agosto. O presidente regional do Avante, Jair Monte, ex-deputado estadual, está convidando os convencionais para a convenção estadual que ocorrerá em Porto Velho, das 15h às 19h no Villa Privilege (antiga Talismã), na Avenida Mamoré, Bairro Lagoinha +++ Na quarta-feira (22) é o PL quem estará reunido para escolha dos candidatos. Já estaria definido que o senador e presidente regional do partido, Marcos Rogério, a governador, e o deputado estadual Rodrigo Camargo (Podemos) como vice. O encontro pefelista também será na Privilege, a partir das 18h.