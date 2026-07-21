CNTE promove pesquisa em parceria com a FGV para investiga como polarização política afeta sala de aula

Por Camila Pinheiro

Publicada em 21/07/2026 às 14h15

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), está promovendo uma pesquisa nacional para compreender como a polarização política e o atual contexto social têm impactado o cotidiano dos professores e professoras da educação básica pública brasileira.

O estudo busca reunir informações, por meio de um questionário online, anônimo e confidencial, sobre as experiências vividas por profissionais da educação, especialmente aqueles que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio das redes públicas de ensino.

A participação de todos os estados brasileiros é fundamental para garantir que a pesquisa reflita a diversidade das realidades educacionais do país. Cada unidade da federação possui uma meta de participação, e o engajamento dos profissionais da educação será decisivo para que os resultados representem, de forma ampla e qualificada, os desafios enfrentados nas escolas brasileiras.

Acesse o questionário aqui.

Texto: Camila Pinheiro

Os dados coletados contribuirão para a produção de conhecimento científico e para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à valorização da educação básica, compromisso histórico da CNTE e das entidades sindicais que representam os trabalhadores e trabalhadoras em educação.

Sobre a pesquisa

O estudo está em desenvolvimento desde 2023 e é coordenado pela professora Gabriela Lotta, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV/EAESP). A equipe de pesquisa também conta com a participação da pesquisadora de pós-doutorado Virginia Rocha e da doutoranda Juliana Rocha Miranda.

A etapa atual consiste na aplicação de um questionário elaborado a partir de entrevistas qualitativas realizadas anteriormente com professores da rede pública. O formulário apresenta situações relacionadas ao ambiente escolar e ao contexto político. O formulário é composto por perguntas de caráter objetivo.

SINTERO reforça o chamado aos profissionais de Rondônia

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) apoia integralmente a iniciativa e convoca todos os professores e professoras da rede pública do estado a participarem da pesquisa.

A contribuição dos profissionais de Rondônia é essencial para que a realidade educacional do estado esteja devidamente representada no levantamento nacional e para que Rondônia alcance sua meta de participação. Quanto maior o número de respondentes, mais consistentes serão os dados e maior será a capacidade de transformar essas evidências em ações e políticas públicas que fortaleçam a educação pública e valorizem seus profissionais.

Participe! Reserve cerca de 20 minutos para responder ao questionário e contribua para a construção de um diagnóstico nacional sobre os desafios enfrentados pelos educadores brasileiros.

Acesse o questionário aqui.