Ação rápida da PM evita possível ataque entre facções na zona Leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 22/07/2026 às 08h40

Uma ação rápida de policiais militares do 1º Batalhão evitou um possível ataque entre integrantes de facções criminosas e resultou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente na tarde desta terça-feira (21), na Rua Emídio Alves Feitosa, bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento ostensivo realizado por uma equipe da Polícia Militar, que identificou a dupla em atitude considerada suspeita e decidiu realizar a abordagem preventiva.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram um revólver municiado em poder dos suspeitos. Diante da situação, a equipe aprofundou a averiguação e constatou que a arma seria utilizada em um ataque contra integrantes de uma facção criminosa rival que atua na região. A pronta intervenção dos militares impediu que o plano criminoso fosse executado, evitando um possível confronto armado e preservando vidas.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, a ocorrência foi coordenada pela guarnição do supervisor do 1º Batalhão, que realizava patrulhamento de rotina quando percebeu a movimentação suspeita da dupla. A apreensão da arma de fogo e a rápida atuação dos policiais foram fundamentais para impedir a prática do crime, reforçando o trabalho preventivo desenvolvido pela Polícia Militar no combate à criminalidade na capital.

Após receberem voz de prisão e de apreensão, o homem e o adolescente foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes, juntamente com o revólver e as munições apreendidas. O caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para apurar a origem da arma, a possível participação da dupla em outros delitos e as circunstâncias envolvendo o suposto ataque que seria praticado.