O poderoso Confúcio Moura; MDB pode ir de Netto e descartar Abib; e Marcos Rogério oficializado ao Governo

Por Sérgio Pires

Publicada em 22/07/2026 às 08h58

CONFÚCIO SERÁ O ÚNICO NOME AO SENADO APOIADO PELO MDB E PELO PT. MAIS: SEU PARTIDO PODE IR COM EXPEDITO NETTO AO GOVERNO

A frase é velha, mas nunca foi tão verdadeira: a política não é para amadores. Se poderia acrescentar que não é para principiantes, nem sonhadores e muito menos de quem ainda acredita que ainda existe eleição e não apenas reeleição. Quem está no poder e gere os recursos partidários, estes sim, têm chances reais. Os outros que esperem!

Estas máximas nunca valeram tanto quanto para a força política e o poder de um rondoniense: o ex-governador e senador em busca de mais um mandato, Confúcio Moura. Embora com raiz goiana, ele trabalhou em silêncio, como mineiro. Alinhavou tudo nos bastidores, fez a costura correta e não só o partido que comanda, o MDB, mas também o PT, vão rezar por sua cartilha.

Há que se explicar, para que o prezado leitor não se perca. Confúcio trabalhou firme nos bastidores da política e venceu, de novo. Não se sabe se vencerá nas urnas, mas preparou para que tudo o beneficie nesta acirrada disputa pelas duas cadeiras ao Senado. Inclusive escolhendo muito bem seu suplente, o empresário Paulo Andrade.

Conseguiu, por exemplo, que, a partir de determinação do Palácio do Planalto, o PT se alie ao MDB, o tornando o único candidato dos dois partidos. A jornalista Luciana Oliveira, que já estava em campanha, teve que abrir mão da sua candidatura, porque Lula quer seu maior aliado em Rondônia com todo o aval petista.

No MDB, para a convenção programada para o próximo sábado, dia 25, outro lance daqueles que só a experiência na política pode dar: os nomes escolhidos para a disputa à Câmara Federal, todos são ligados a Confúcio. Ou são assessores ou estão no partido para apoiá-lo.

Haverá um movimento do contra, com o lançamento de uma chapa de oposição, com candidatos que ficaram de fora da relação de postulantes ao Congresso por não serem “confucianos”, vamos dizer assim, mas este grupo certamente não terá a força para mudar o que já está decidido.

A última pedra no caminho, para que MDB e PT caminhem juntos em Rondônia, com todo o aval dos diretórios nacionais dos dois partidos, chama-se Pedro Abib. O processo em andamento pode significar que a candidatura de Abib fique pelo caminho, para que o MDB feche então todo o esquema com o petismo, apoiando Expedito Netto ao Governo.

Mas esta questão merece um capítulo especial. E o terá!

ABIB PODE NÃO SER O NOME DO MDB AO GOVERNO, CASO NÃO CRESÇA EM PESQUISAS QUE O PARTIDO VAI REALIZAR

Foi o próprio Confúcio Moura quem descobriu Pedro Abib, um empresário jovem, vencedor no setor da Educação Superior, professor e mestre. Uma figura diferente, convidada a, em sua primeira incursão política, já surgir como candidato ao Governo. E pelo MDB, um partido histórico no Brasil e em Rondônia.

Não se sabe se houve insistência ou se o convite logo foi aceito. Naquele momento, o MDB não tinha nenhum nome para a disputa. Confúcio ainda não havia decidido disputar a reeleição. E havia um acordo com Acir Gurgacz que, se aprovado pela Justiça Eleitoral, poderia ter a primazia da disputa.

Tudo mudou, no decorrer das semanas. Confúcio decidiu mais um mandato, no dia seguinte à decisão do TRE contra Acir. Aliado de primeira hora a Lula, começou a negociação política que indicaria o atual senador e presidente regional do MDB, como o nome também dos petistas.

Em alguns encontros pessoais, Pedro Abib já teria sido, sem pressão, mas por indícios, convidado a mudar sua candidatura para outro cargo ou desistir dela. Pelo contrário, o jovem empresário entrou de corpo e alma na campanha. Como prova disso, junto com a esposa e duas filhas pequenas, usando um Motor Home, já andou mais de 2.500 quilômetros, fazendo visitas praticamente solitário, sem acompanhamento do partido, a inúmeras cidades rondonienses.

O que se sabe é que, ao menos até agora, Abib aparece com chances mínimas nas pesquisas. O MDB daria um prazo, ainda sem detalhes, para que o ainda pré-candidato chegasse aos 5 por cento de intenções de voto. Se não o fizesse, a tendência seria fechar o acordo com o PT de Expedito Netto.

Claro que aqui há informações, mas também há deduções lógicas. A tendência é que MDB e PT apostem todas as suas fichas na reeleição de Confúcio Moura. Pedro Abib, neste contexto, pode ficar pelo caminho.

Esperemos, portanto, a convenção deste sábado. Mas se sabe, de antemão, que mesmo muito antes de ser realizada, ela já tem um vencedor: Confúcio Moura.

PL, PODEMOS E NOVO OFICIALIZAM CANDIDATURA DE MARCOS ROGÉRIO AO GOVERNO, NESTA QUARTA-FEIRA

O principal grupo bolsonarista do Estado realiza nesta quarta-feira, na antiga casa de Shows Talismã, agora chamada Vila Privilege, a sua convenção final, a partir das 18 horas. Ela vai oficializar Marcos Rogério como candidato ao Governo; o deputado estadual Delegado Camargo como vice e os nomes ao Senado, com a dobradinha Fernando Máximo e Bruno Scheid.

Há uma possibilidade, embora ainda tratada como remota, de que o presidenciável Flávio Bolsonaro possa estar presente, mas isso não está sendo anunciado pelo partido. Certa mesma é a presença do prefeito Léo Moraes, que indicou Camargo como vice na chapa de Rogério e o atuante senador Jaime Bagattoli, que tem ainda mais quatro anos de mandato.

O projeto do PL é não só eleger Marcos Rogério, mas também os dois senadores. Com isso, a bancada rondoniense seria composta por três bolsonaristas, atingindo em 100 por cento a meta de serem eleitas bancadas aliadas à direita, para o próximo Senado.

O PL está preparando um megaevento para a noite desta quarta-feira. Caravanas de todo o Estado estão sendo organizadas e os diretórios municipais também estão mobilizados. A intenção é fazer do lançamento da dobradinha do PL ao Governo, um evento histórico da política de Rondônia.

Além do Podemos (que fará sua própria convenção um dia antes, no Hotel L´Acordes, na BR 364) a convenção também oficializará a aliança com o Partido Novo, confirmando candidaturas de peso para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa.

Marcos Rogério tem liderado as pesquisas para o Governo. Contudo, seus percentuais não tem crescido, enquanto o do seu principal adversário, o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, tem se aproximado dele.

DICA DA LEI ELEITORAL: NEM TODA A CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE IMPEDE QUE O CANDIDATO CONCORRA, EXPLICA CANEDO

Quem quiser conhecer nuances importantes da legislação eleitoral, precisa acompanhar os vídeos de Nelson Canedo, advogado especialista no tema e que tem entre seus clientes o governador Marcos Rocha e o prefeito Léo Moraes, apenas para citar dois nomes peso-pesados da nossa política.

Dias atrás, Canedo abordou um tema quentíssimo. A pergunta é: quem foi condenado por improbidade e quer concorrer nesta eleição. Pode? Canedo responde “nem toda a condenação por improbidade vai gerar inegibilidade!”

Ele explica: “a Lei da Ficha Limpa reservou a pena de tornar o candidato inelegível apenas para os casos mais graves de improbidade. Daí porque exige o preenchimento de vários requisitos, para que o candidato seja impedido de concorrer”.

Quais são estes requisitos? Canedo responde: “o agente tem que ter sido condenado à suspensão dos seus direitos políticos. Outro: a decisão tem que ser colegiada ou transitada em julgado. Terceiro: o ato tem que significar um dano específico”.

Para finalizar, dois requisitos: o ato tem que significar que houve enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público, de forma concomitante.

Tem mais informações importantes no vídeo de Canedo. Ele pode ser assistindo através do link https://www.instagram.com/reels/Da5E8sUBVMO/

DEPOIS DOS DEZ MANDAMENTOS DO CRIME, COMANDO VERMELHO AGORA AVISA ONDE DOMINA, PICHANDO MUROS E PLACAS

Primeiro eles impuseram os Dez Mandamentos do Crime, colando cartazes em conjuntos habitacionais populares, como o Orgulho do Madeira, dizendo como os moradores deveriam se comportar, colocando toque de recolher e ameaçando a todos. Agora, estão impondo controles territoriais, com avisos pichados em locais públicos, prédios e até placas de trânsito, avisando quem manda na área.

Um dos grupos terroristas (segundo o grupo dos Estados Unidos, mas sem o aval do governo brasileiro) mais assustadores do país, o Comando Vermelho, quer dominar agora vários locais em Porto Velho. A Capital vive uma série de crimes (vários assassinatos de membros de facções rivais) mas, também, continua sob o domínio do medo de bandidos e criminosos que nada temem.

Eventuais ações isoladas contra o Comando Vermelho e outras facções raramente dão resultados. Os bandidos, ao verem a polícia, têm o poder de sumir. Tão logo viaturas e homens deixam o local, eles voltam com toda a força e ainda ameaçam moradores que tenham dado qualquer informação às autoridades.

Só de vez em quando são pegos, como na semana passada, quando quatro bandidos invadiram uma residência, roubaram um carro e sumiram. Localizados em outras cidades, dois foram presos. Dois, contudo, receberam a polícia a tiros. São os que estão prestando contas ao Inferno, agora.

Contudo, nos conjuntos populares, onde vive parte pobre da população e as maiores vítimas dos bandidos, todos continuam agindo como se não houvesse segurança pública, como se não houvesse lei, como se fossem os donos da cidade.

O site Rondoniaovivo denunciou mais esta ação criminosa. Não haverá reação à altura das nossas polícias?

PASSAGENS AÉREAS NO NORTE SUBIRAM, EM UM ANO, DEZ VEZES A INFLAÇÃO PREVISTA PARA 2006

Estamos mesmo ferrados tanto em relação ao nosso aeroporto quanto no número de voos deficientes e, mais que isso, nos preços abusivos das tarifas aéreas. As três facetas que envolvem idas e vindas do Jorge Teixeira deixam o usuário de cabelos em pé, embora os pedidos de socorro, ao menos até agora, não tenham encontrado nenhuma boa resposta.

A questão dos preços das tarifas é algo inacreditável. Segundo dados da Fipe, que analisa o custo de vida e dos serviços, os reajustes das passagens dos aviões na região norte, superaram os 52 por cento entre junho de 2005 e junho deste ano. Algo realmente abusivo, descontrolado e sem qualquer explicação lógica.

Num país onde a inflação prevista para este ano seria na faixa de 5,1 por cento, embora se saiba que na vida real e sem as máscaras e manobras impostas governo ela é realmente, maior, mas tomando-se como base este cálculo inicial, as tarifas crescem, também para Rondônia, dez vezes os índices oficiais.

Tem mais: ainda estamos carentes de mais voos e o projeto e voos internacionais fica cada vez mais distante. Mesmo com proposta aprovada no Congresso, se um dia este milagre acontecer, pode demorar alguns anos.

Por fim, embora o Jorge Teixeira da porta para dentro tenha melhorado muito, na área externa está uma bagunça. Enormes ônibus tiram os espaços dos táxis e veículos que vão apanhar passageiros, causando tumulto na madrugada, onde os voos chegam praticamente juntos.

Está na hora de organizar esta confusão!

PREFEITURA COMEÇA A PREPARAR A NOVA EDIÇÃO DA AGROTEC, NOVAMENTE NA PRAÇA DA ESTRADA DE FERRO MADEIRA/MAMORÉ

Feiras que mostram a grandeza do que produzimos sempre são bem vindas. A Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná, é a maior prova disso. Em Porto Velho, enquanto a feira agropecuária, a Expovel, nunca mais foi a mesma de anos passados, surge um novo evento que começou no ano passado com grande sucesso.

A Agrotec foi um destaque no contexto da economia da Capital. Sua primeira edição, realizada na histórica Praça Madeira Mamoré, houve mais de 300 mil reais em créditos comercializados e outros mais de 2 milhões em negócios acertados durante o evento.

Em sua primeira edição, 145 expositores entre expositores, empresas, concessionárias, agroindústrias, pequenos produtores e uma diversidade de participantes transformaram a inovação de 2025 num sucesso muito acima do esperado.

Nesta quarta-feira, haverá a primeira reunião para a feira de 2026, que acontecerá no mês que vem. Empresários e expositores que integrarão a Agrotec receberão orientações sobre o funcionamento da feira durante uma reunião desta quarta-feira, dia 22 de julho. O encontro começará às 17h, na Mitsubishi, localizada na avenida Jorge Teixeira, nº 700, em Porto Velho.

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, que comandará o encontro , destacou que a colaboração dos participantes é necessária para que a feira seja organizada e atrativa. Ele explicou que a reunião permitirá ouvir empresários e expositores, esclarecer questionamentos e alinhar as medidas previstas.

A Agrotec 2026 ocorrerá entre os dias 26 e 30 de agosto, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

INÉDITO: JORNALISTA RONDONIENSE CRIA PLATAFORMA DE PESQUISA JURÍDICA EM PARCERIA COM ADVOGADOS

O jornalista rondoniense Vinicius Canova, CEO da FATLabs — Forest Advanced Technology, criou o “Julgo Procedente”, em parceria com os advogados Juan Diego Mendonça de Queiroz, Raphael Braga Maciel e Vinicius Valentin Raduan Miguel. A plataforma foi desenvolvida para facilitar o acesso a decisões e publicações judiciais distribuídas em diferentes sistemas. Em uma única pesquisa, o usuário pode localizar conteúdos por termo jurídico, nome da parte, número do processo ou OAB.



CONFIRA: www.julgoprocedente.com.br

O Julgo Procedente reúne publicações e comunicações processuais de 61 tribunais brasileiros, incluindo STF, STJ, TST, STM, os 27 Tribunais de Justiça, os seis Tribunais Regionais Federais e os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Também disponibiliza os diários oficiais do TSE e dos 27 TREs.

Entre os recursos estão exportação em cinco formatos, geração automática de ementas e ferramentas de inteligência artificial para identificar termos jurídicos e produzir relatórios, análises, minutas e peças com base no material pesquisado. Todo conteúdo gerado por IA deve ser revisado antes do uso.

Na fase beta, profissionais das áreas jurídica e jornalística recebem acesso gratuito por 90 dias, exclusivamente por convite. Entre os comunicadores convidados estão Sérgio Pires, Carlos Terceiro, Rostand Agra, Rubens Coutinho, Alan Alex, Robson Oliveira, Herbert Lins, Juan Pantoja e Paulo Andreoli. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Rondônia (OAB/RO), Márcio Nogueira, também recebeu o convite.

UM NOME AMALDIÇOADO NÃO PODE SER ESCRITO, MAS OS DAS SUAS QUATRO VÍTIMAS NÃO DEVEM SER ESQUECIDOS

Em novembro de 2022, há cerca de três anos e meio, um assassino de 16 anos invadiu duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo. Frio, calculista, o criminoso matou quatro mulheres, a mais velha de 48 anos, uma professora que deixou três filhos e a mais jovem, uma menina de 12 anos. Ainda feriu outras 12 pessoas, numa chacina histórica no Brasil.

A partir daí, funcionaram as leis brasileiras, feitas sob medida para proteger criminosos, bandidos, destruidores de famílias e facínoras de todas as idades. Pela legislação, o matador ficou três anos recebendo todos os cuidados, com o apelido de ações sócioeducativas, enquanto os cadáveres dos seus mortos apodreciam em cemitérios.

O nome do assassino não pode sequer ser divulgado. Ele já está solto, vivendo no meio da sociedade e, portanto, levando medo a todos que com ele convivem. Quem divulgar seu nome, pode ser processado, porque a inversão de valores total do Brasil assim avisa: tudo para o bandido e o peso da lei para quem lhe apontar o dedo.

Seu nome, amaldiçoado, não pode ser citado. Mas das suas vítimas não. E por isso, em homenagem a elas e às suas famílias, deve-se lembrar seus nomes: Maria Penha Pereira de Melo Banhos, Selena Zagrillo (tinha 12 anos), Cybelle Passos Bezerra e Flavia Amoss Merçon Leonardo.

E assim vivemos neste país que perdeu o rumo. Bandido está em alta e suas vítimas, ah! elas que se danem!

PERGUNTINHA

Você sabia que estão faltando exatos 1.432 dias para a próxima Copa do Mundo e que ela será disputada em três continentes, com jogos no Uruguai, Argentina e Paraguai na primeira fase e os demais em Portugal, Espanha (atual campeã) e Marrocos?