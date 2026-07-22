Prefeitura certifica participantes do Curso de Corte e Costura realizado em parceria com o IFRO

Por Assessoria

Publicada em 22/07/2026 às 08h57

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou, na última quarta-feira (16), a cerimônia de entrega dos certificados aos concluintes do Curso de Corte e Costura. A solenidade aconteceu na extensão do CRAS, localizada no bairro Jardim das Esmeraldas.

A capacitação foi desenvolvida em parceria com o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Ji-Paraná, por meio do Projeto Casa Comunidade, e ministrada pela professora Vanessa G. Lopes David, proporcionando aos participantes conhecimentos técnicos e práticos voltados à área de corte e costura.

A ação integra as iniciativas da SEMTAS voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de assistência social, promovendo qualificação profissional, inclusão produtiva e a ampliação das oportunidades de trabalho, empreendedorismo e geração de renda para as famílias acompanhadas pelos serviços socioassistenciais do município.

A cerimônia contou com a presença da representante do IFRO – Campus Ji-Paraná, Leiva Custódio Pereira, recepcionada pela secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Laís Selvita B. Pinheiro de Oliveira, além de servidores e participantes do curso, que celebraram a conclusão de mais uma importante etapa de formação profissional.

Mais do que a entrega de certificados, o momento simbolizou a conquista de novos conhecimentos e o fortalecimento da autonomia dos participantes, ampliando suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho e incentivando o empreendedorismo como ferramenta de transformação social e melhoria da qualidade de vida.

A Prefeitura de Guajará-Mirim reafirma seu compromisso com a implementação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento humano, a qualificação profissional e a inclusão social, investindo em ações que gerem oportunidades e contribuam para a construção de um futuro com mais dignidade, autonomia e desenvolvimento para a população.