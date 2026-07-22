Léo Moraes explica apoio a Marcos Rogério: “É o melhor caminho para Porto Velho”

Por Assessoria

Publicada em 22/07/2026 às 09h11

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), tornou pública sua decisão de caminhar ao lado do senador Marcos Rogério (PL) na construção de um novo projeto para Rondônia. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Léo explicou os critérios que pesaram em sua escolha e afirmou acreditar que esse é o melhor caminho para o futuro da capital.

Ao justificar o posicionamento, o prefeito destacou que conhece de perto os desafios enfrentados pela administração municipal e criticou a falta de investimentos estaduais prometidos para Porto Velho nos últimos anos. Para Léo, a capital não pode continuar esperando enquanto suas principais demandas se acumulam.

“Eu escolhi caminhar com o Marcos Rogério, que já destinou bilhões para Porto Velho e assumiu o compromisso de priorizar a nossa cidade”, declarou o prefeito.

Léo Moraes também ressaltou que sua decisão foi tomada com responsabilidade e pensando no futuro. Mesmo reconhecendo que já teve divergências públicas com Marcos Rogério, o prefeito afirmou que o interesse de Porto Velho está acima de diferenças políticas.

“Eu nunca fiquei em cima do muro. Sempre tomei decisões e respondi por elas. O Marcos e eu já tivemos divergências, e isso é público. Mas eu tomo decisões olhando para a frente e para o que acredito ser melhor para a nossa capital”, afirmou.

A aliança também ganhou força com a indicação do deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo, do Podemos, como pré-candidato a vice-governador na composição liderada por Marcos Rogério. A união consolida um grupo político comprometido em ampliar a presença do Estado na capital e construir uma relação de parceria permanente com os municípios.