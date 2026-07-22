Convenção que vai aclamar nome de Hildon Chaves ao Governo do Estado será no dia 30 de julho

Por Assessoria

Publicada em 22/07/2026 às 14h30

A federação de partidos formada por União Brasil e Progressistas confirmou a data da convenção que vai oficializar os nomes dos candidatos para a disputa das eleições do mês de outubro. A convenção partidária será realizada no dia 30 de julho, a partir das 18h, no auditório da Unopar, no bairro da Lagoa, em Porto Velho.

Hildon Chaves e Cirone Deiró serão os nomes da federação de partidos para os cargos de governador e vice-governador do Estado, enquanto Mariana Carvalho e Silvia Cristina serão as postulantes às duas vagas abertas para o Senado. A convenção também vai oficializar os candidatos que irão disputar as oito vagas para deputado federal e as 24 vagas para deputado estadual.

As convenções partidárias marcam uma das etapas mais importantes do calendário eleitoral. É o momento em que os partidos elegem oficialmente seus candidatos e candidatas para disputar as eleições, por meio dos votos de seus filiados, e também de decidir sobre coligações para os cargos majoritários e estratégias eleitorais. Após a convenção, os partidos devem fazer o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral até 15 de agosto.

As eleições estão marcadas para o dia quatro de outubro. A votação ocorrerá entre 8h e 17h, em todo o país. Estarão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. O segundo turno será no dia 25 de outubro. Mais de um milhão de eleitores estão aptos a votar em Rondônia.

PROPAGANDA ELEITORAL

Desde o dia quatro de julho, ocupantes de cargos públicos estão proibidos de fazer publicidade institucional. Não poderão divulgar atos de governos, programas, serviços e obras. Também ficam proibidos de usar dinheiro público para shows em inaugurações e anúncios que possam influenciar os eleitores. Os candidatos também não poderão participar de inaugurações de obras públicas.

A propaganda eleitoral nas ruas e na internet começa oficialmente no dia 16 de agosto. Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa no dia 28 de agosto e vai até o dia 1º de outubro. Até essa data, também será permitida a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet. Candidatos também podem fazer comícios até essa data.

A campanha na rua será permitida até as 22h de 3 de outubro, véspera do primeiro turno. É a data limite para as campanhas e partidos distribuírem adesivos e panfletos, realizar passeatas e carreatas. De 1º a 5 de outubro, a Justiça Eleitoral determina a restrição total de conteúdos gerados por IA, em sites e redes sociais. O veto vai até 24 horas após a votação. Essa regra é uma das novidades aprovadas pelo TSE para este ano.

As eleições para o segundo turno, restritas aos cargos de governador e presidente da República, serão realizadas no dia 25 de outubro. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão recomeça no dia 9 de outubro e vai até o dia 23. O segundo turno ocorre se nenhum candidato tiver maioria absoluta na disputa para presidente ou para governador. A diplomação dos eleitos, que é o reconhecimento oficial do resultado das urnas pela Justiça Eleitoral, será no dia 18 de dezembro. A posse presidencial será no dia 5 de janeiro de 2027, enquanto a posse dos governadores será no dia 6 de janeiro. A posse dos senadores e deputados será no dia 1º de fevereiro de 2027.