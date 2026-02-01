PL define candidatos na convenção de hoje, administrar Porto Velho não é missão das mais fáceis, Ouro Preto quer retomar espaço político regional

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/07/2026 às 14h00

Convenção – Hoje (22) a partir das 18h o PL presidido no Estado pelo senador Marcos Rogério reúne seus filiados para a realização da convenção partidária para escolha dos candidatos a cargos eletivos em outubro. O encontro pefelista ocorre nas antigas instalações da Talismã, hoje Villa Privillege, na Avenida Mamoré, em Porto Velho, Bairro Lagoinha. O deputado estadual e Corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale), Jean Mendonça, ex-vereador e ex-prefeito de Pimenta Bueno, alerta para a importância do evento, quando os filiados deverão homologar Marcos Rogério e o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) como candidatos do partido a governador e vice, respectivamente. O prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado deve marcar presença no evento pefelista, pois tem a parceria do PL com seu partido indicando o vice, deputado Camargo.

Desafio – Administrar o município de Porto Velho, não é missão das mais fáceis. A Capital de Rondônia tem pouco mais de 560 mil habitantes e área territorial acima de 34 mil quilômetros quadrados, maior que os Estados de Sergipe e de Alagoas. Bélgica, Armênia, Albânia, Haiti, Macedônia, Eslôvenia, Macedônia, Israel, Chipre, Líbano, Jamaica, Catar, Kuwait, dentre outros países têm dimensões territoriais inferiores a Porto Velho, que conta com 14 distritos, a maioria com infraestrutura de cidade, como os localizados na Ponta do Abunã com cerca de 400 km da sede do município. Porto Velho também tem mais de 7 mil quilômetros de estradas vicinais, o equivalente a uma viagem de ida e volta ao Norte do Paraná. Em área territorial é a maior Capital do Brasil. O desafio do prefeito Leo Moraes (Podemos) e sua equipe é enorme. Em termos negativos Porto Velho tem o saneamento básico, com menos de 10% de rede de esgoto e, grande parte da “estação de tratamento” é o Rio Madeira.

Representatividade – Um dos municípios mais importantes do Estado, Ouro Preto do Oeste não tem nenhum representante na Assembleia Legislativa (Ale) e no Congresso Nacional (senador e deputado). Já teve mais de um deputado na Ale-RO com Alex Testoni, hoje prefeito, o seu irmão Jaques Testoni, Ronildo Capixaba, Amarildo Almeida, Rosária Helena, Joselita Araújo, Carlos Magno, que já foi prefeito e também passou pela Ale-RO e Câmara Federal. São alguns nomes que lembramos, mas a lista é maior. Provavelmente o município voltará a ter representatividade no Parlamento Estadual, após as eleições gerais de outubro. O prefeito Testoni trabalha o filho, Ninho, empresário no município para concorrer a uma das 24 cadeiras da Ale-RO com chances reais de sucesso. Rosária Helena, que já passou pela Assembleia Legislativa é pré-candidata a deputada federal e poderá levar Ouro Preto do Oeste a ocupar uma das oito cadeiras da no Congresso Nacional. É o município em busca de fortalecer a representatividade política na Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

Jaru – A situação política não é muito diferente em Jaru, que sempre teve mais de um representante no Parlamento Estadual. Na atual Legislatura, Jaru tem o deputado Luís Eduardo Schincáglia, o Dr. Luís do Hospital (Novo), que deverá conseguir um novo mandato e provavelmente com votação bem acima das eleições de 2022, pois além de realizar um bom trabalho legislativo tem o apoio do Grupo Gonçalves, um dos mais importantes do segmento na área de supermercados da Região Norte. Na esfera federal, Jaru tem o deputado Lúcio Mosquini (PL), terceiro mais bem votado (48.730 votos) nas eleições anteriores e trabalhando a reeleição. São dois municípios, que já tiveram maior representatividade nas duas casas de leis, mas perderam espaços políticos nas eleições gerais de 2022, onde nem mesmo a Família Muleta, que sempre ocupou uma das cadeias na Ale-RO conseguiu reeleger a ex-deputada Cássia nas eleições de 2024.Mas os Muleta trabalham intensamente a volta ao Parlamento Estadual a partir do próximo ano.

Vice – Em política seguramente nada é impossível. Realmente a afirmação é positiva. Esta semana o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado afirmou publicamente, que irá apoiar o senador Marcos Rogério, presidente estadual do PL, na sua caminhada rumo ao Governo do Estado. Ele teria acordo firmado com o ex-prefeito da Capital, Hildon Chaves (UB), que é também é pré-candidato a governador. Ocorre que o vice de Rogério é o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) e no mínimo, Leo, como presidente do Podemos, que completa a chapa do senador, com quem ele já teve divergências sérias, inclusive agressão física. Seria o fim da rosca, um contrassenso, caso Leo declarasse apoio a Chaves tendo o vice de Rogério do partido, que ele preside no Estado.

Respigo

Aos poucos os partidos vão se organizando para as eleições gerais de outubro. O PL tem convenção hoje (22), a partir das 18h. O Avante também já tem convenção definida, mas será no dia 1º de agosto +++ O local será o mesmo do PL, na Villa Privilege, antiga Talismã, no Bairro Lagoinha, no horário das 15h às 19h. O Avante, presidido pelo ex-deputado estadual Jair Montes irá concorrer com chapa completa, governador, vice, senador (duas das três vagas), Câmara Federal e Assembleia Legislativa +++ O Brasileirão de futebol retorna com força total a partir de hoje (22). Em Curitiba o Coritiba recebe o Palmeiras, líder da competição às 18h30 +++ No Morumbis o São Paulo joga contra o Atlético Paranaense, às 20h30. Chapecoense deve ter estádio lotado para o jogo contra o Flamengo, às 20h30 +++ O Internacional enfrenta o Cruzeiro (20h30). O jogo será no Beira Rio +++ O Santos goleou o Universidad Central, na Venezuela por 4x1 pela Copa Sul-Americana na noite de terça-feira (21). O time santista abre ampla vantagem para o jogo de volta na terça-feira (28), na Vila Belmiro.

+++ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar Chopp Colônia, o melhor do Brasil.

+++ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9.8112.1412