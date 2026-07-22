Prefeitura de Jaru convoca aprovados para o cargo de monitor educacional

Por Assessoria

Publicada em 22/07/2026 às 14h09

A Prefeitura de Jaru publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira (22), o edital de convocação referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 001/2026, destinado aos candidatos aprovados para o cargo de monitor educacional, na zona urbana.

Os convocados devem se apresentar para a posse no prazo de até três dias úteis, contados a partir da data de publicação do edital.

A documentação exigida deverá ser encaminhada exclusivamente em formato digital, por meio do sistema de peticionamento eletrônico, conforme as orientações estabelecidas no edital.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL COMPLETO https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/ws/publicacao/ viewdoc/43508