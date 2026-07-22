Revisão preventiva do veículo antes de viajar pode evitar acidentes e garantir uma viagem mais segura

Por SECOM

Publicada em 22/07/2026 às 14h33

Com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias durante o período de férias, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) reforça a importância da revisão preventiva dos veículos antes de viajar. A medida, muitas vezes simples e rápida, contribui para evitar sinistros, reduzir as chances de um imprevisto e proporcionar mais segurança para motoristas e passageiros.

Antes de iniciar a viagem, é fundamental verificar itens essenciais, como pneus, estepe, freios, sistema de iluminação, óleo do motor, nível do líquido de arrefecimento, bateria, limpadores de para-brisa e equipamentos obrigatórios. Também é importante conferir se a documentação do veículo e do condutor está em dia para evitar qualquer surpresa no trajeto.

O instrutor e agente de trânsito do Detran Rondônia, Isac Barbosa, destaca que a manutenção preventiva pode fazer toda a diferença antes de pegar a estrada. “O motorista precisa entender que a segurança da viagem começa muito antes de ligar o veículo. Uma revisão preventiva ajuda a identificar problemas que podem causar sinistros ou deixar o condutor parado no meio da estrada. É um cuidado simples, que protege vidas e ainda evita transtornos e despesas inesperadas.”

Além da revisão, o Detran Rondônia também orienta os condutores a planejarem o trajeto, respeitarem os limites de velocidade, todos os ocupantes do veículo utilizarem sempre o cinto de segurança, realizarem ultrapassagens apenas em locais permitidos e jamais dirigirem após o consumo de bebidas alcoólicas ou quando estiverem cansados.

Para quem está retornando das férias, os cuidados devem ser os mesmos. O aumento do movimento nas rodovias exige atenção redobrada, paciência e respeito à sinalização, especialmente nos trechos com maior fluxo de veículos.

A combinação entre um veículo em boas condições e uma condução responsável faz toda a diferença para que a viagem termine da melhor forma: com todos chegando em segurança ao destino.