EUA vão bombardear uma ponte ou central por cada ataque em Hormuz

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 22/07/2026 às 15h25

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a partir desta quarta-feira (22) Washington vai atacar uma ponte ou central elétrica no Irã por cada ataque que Teerã realizar no Estreito de Hormuz.

"Daqui em diante, sempre que a República Islâmica do Irã disparar contra um navio no Estreito de Hormuz - seja com míssil, drone ou qualquer outro dispositivo ou arma -, os Estados Unidos bombardearão e destruirão UMA PONTE OU CENTRAL ELÉTRICA, incluindo aquelas localizadas nas proximidades ou dentro da capital, Teerã", escreveu Trump na sua rede social, Truth Social.

Ainda hoje, o Irã ameaçou atacar interesses dos Estados Unidos e dos aliados no Médio Oriente, caso Washington lance ataques contra as instalações nucleares iranianas, em um momento em que se agravam tensões militares.

As considerações foram feitas pelo Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, comando conjunto das Forças Armadas iranianas, que condenou as ameaças dos Estados Unidos sobre ataques a "instalações nucleares e outros locais sensíveis" da República Islâmica, afirmando que as operações norte-americanas seriam encaradas como uma expansão da guerra na região.

Já antes, Donald Trump tinha anunciado que "muito em breve e com grande força", iria atacar o "Mountain Pickaxe", um complexo subterrâneo que Washington afirma estar ligado ao programa nuclear do Irã.

A instalação está situada numa zona montanhosa, o que dificulta a eventual destruição através de ataques convencionais e levanta questões sobre as capacidades necessárias para atingir às estruturas subterrâneas.

Este é um momento de grande tensão entre o conflito entre os dois países, já que, após meses e uma perspectiva de paz, os ataques voltaram. Hoje, os EUA concluíram 11 noites consecutivas de bombardeamentos contra o território do Irã, particularmente no sul do país.

Em resposta, Teerã lançou mísseis e drones contra alvos norte-americanos em várias nações do Médio Oriente, incluindo o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia.

Segundo o Ministério da Saúde iraniano, os ataques norte-americanos dos últimos 11 dias provocaram 53 mortos, entre os quais seis mulheres e três crianças, e cerca de 600 feridos.

A guerra começou em 28 de fevereiro, com o lançamento de uma ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, a que Teerã respondeu com ataques na região e o bloqueio do estreito de Hormuz.