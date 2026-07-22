Luana Piovani surpreende ao revelar decisão sobre vida amorosa

Por IG

Publicada em 22/07/2026 às 15h52

Luana Piovani afirmou que continua solteira. A atriz respondeu a perguntas enviadas pelos seguidores nas redes sociais e disse que não está vivendo um novo relacionamento. Durante a interação, ela também voltou a descartar a possibilidade de casamento, mesmo após receber um pedido bem-humorado de uma fã.

"Tô gente. Tem muito tempo que estou solteira. Tô solteira, tá? Beijo", declarou a atriz ao responder uma pergunta sobre sua vida amorosa. Na sequência, uma seguidora escreveu: "Me separei, casa comigo?".

A proposta motivou uma resposta descontraída de Luana Piovani, que lembrou não sentir atração por mulheres e reforçou que não pretende oficializar uma união. "O melhor é que quem perguntou foi uma moça. Pensei em dar uma checadinha, mas era uma moça. Eu não caso nem se Jesus Cristo [voltar]. Mas, com uma moça? Meu Deus do céu, quer me torturar? Não caso, tá?", afirmou.

Em entrevista concedida à revista Marie Claire no ano passado, Luana Piovani contou que gostaria de sentir atração por mulheres, mas explicou que isso nunca aconteceu. "Elas são mais bonitas, mais cheirosas, mais inteligentes, mais divertidas, se vestem melhor. Mas o que eu vou fazer? Tenho um negócio com virilidade. Meu Deus, como eu queria que isso sumisse, mas não some", declarou.

Na ocasião, a atriz também comentou que atravessava o período mais longo de sua vida sem um relacionamento e atribuiu a situação, em parte, à fase atual da vida. "Nunca fiquei tanto tempo assim, estou impressionada. Acho que tem algo a ver com a idade, porque isso nunca aconteceria se eu tivesse 30 anos", ponderou.