Virginia e Vini Jr. curtem festa julina em mansão no Rio

Por IG

Publicada em 22/07/2026 às 15h42

Virginia Fonseca, de 27 anos, e Vini Jr., de 26, movimentaram as redes sociais nesta terça-feira (21) ao promoverem uma festança na mansão do jogador, localizada no Rio de Janeiro. O evento, intitulado festa "julina", contou com a presença de amigos famosos da dupla, além de comidas e brincadeiras típicas.

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Nas redes sociais, Virginia compartilhou uma sequência de fotos mostrando alguns detalhes do arraiá realizado em julho. "Nossa festa julina", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Nas imagens do carrossel, Virginia posou ao lado dos amigos famosos como Raphaela Silveira, Monyque Isabella e Duda Freire. A loira também surgiu em clima de romance com o namorado, Vini Jr.. Esta é a segunda vez que a influenciadora compartilha fotos ao lado do atleta nas redes sociais desde que eles assumiram a reconciliação.

Para fazer jus às típicas festas juninas, o evento contou com comidas tradicionais como banca de churrasquinho, milho cozido, maçã do amor, compotas de doces, paçoca, entre outras delícias que são símbolos da época de São João no país.

Além dos pratos típicos, a festa teve outros detalhes que são tradição em eventos desse tipo como: barraca do beijo, convidados vestindo trajes típicos e a clássica decoração feita com bandeirolas.

Vale destacar que, durante o mês de junho, quando geralmente ocorrem as festas juninas, Virginia e Vini Jr. estavam nos Estados Unidos, devido a Copa do Mundo 2026. Com isso, o casal acabou perdendo as comemorações tradicionais.