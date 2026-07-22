Ana Maria se emociona ao relembrar câncer:

Por IG

Publicada em 22/07/2026 às 15h47

A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou ao relembrar a luta contra o câncer no Mais Você. Ela falou sobre sua trajetória ao acompanhar a história de superação de Carmem Alves, uma carioca que enfrentou a doença.

Ao conhecer a história da telespectadora, a apresentadora ficou bastante emocionada e comentou sobre sua própria luta contra o câncer. Ela revelou que, quando recebeu a notícia da cura, agradeceu de joelhos pela bênção recebida. O relato aconteceu na última terça-feira (21).

"Todo mundo sabe, enfim, que eu também tenho minha história sobre essa doença. A minha jornada contra o câncer, o meu primeiro câncer, né, eu pedi proteção especialmente a Nossa Senhora de Fátima. Quando a cura chegou, eu fui agradecer de joelhos lá no Santuário de Fátima, em Portugal", disse ela durante a atração.

Com a fé fortalecida, Ana Maria Braga afirmou que mantém o hábito de agradecer pela vida todos os dias. Ela disse que essa prática a faz enxergar a vida de uma forma diferente e ser grata por estar viva e com saúde.

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Ana Maria Braga, no entanto, também fez uma observação. Em seu programa matinal, a apresentadora enfatizou que não basta apenas acreditar na cura; é preciso fazer o tratamento e seguir em frente. Segundo ela, é necessário enfrentar as sessões de terapia, mesmo quando elas são dolorosas.

"Tem que acreditar. Não é que só acreditar resolve, não. Tem que fazer o tratamento, tem que lutar, né? Tem que levantar sem vontade, sofrer um pouco, porque dói, mas a vida está aí para ser vivida. Enquanto eu estiver respirando e tiver força, eu tô aí. É ter fé e contar com ela e com Deus", contou, emocionada.

Luta contra o câncer

A apresentadora anunciou que teve remissão do câncer em 2024. No ano de 2020, o câncer no pulmão tinha voltado metastático, nos rins e cérebro. Então, ela fez revisões periódicas para acompanhar a evolução no tratamento.

Ela já havia enfrentado a doença algumas vezes ao longo de sua vida. No entanto, manteve a garra e a coragem para enfrentar a doença de frente. A profissional ressaltou que contou com a ajuda de grandes profissionais para vencer a doença.