Após pedido do vereador Pastor Evanildo, secretário da Seinfra visita bairro Porto Cristo para avaliar demandas de infraestrutura

Por Assessoria

Publicada em 22/07/2026 às 15h56

Secretário Thiago Catanhede esteve na comunidade para conhecer de perto a situação das vias e avaliar solicitações de patrolamento, encascalhamento, tapa-buracos e pavimentação asfáltica.

O bairro Porto Cristo, localizado na Zona Leste de Porto Velho, recebeu nesta quarta-feira (22) a visita do secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Thiago Catanhede. A agenda foi realizada após solicitação do vereador Pastor Evanildo (PSD), que levou ao Executivo as reivindicações apresentadas pelos moradores em relação às condições das vias da comunidade.

Acompanhado da equipe do gabinete do parlamentar, o secretário percorreu ruas do bairro para conhecer de perto a realidade enfrentada pela população. Segundo os moradores, há mais de dois anos a comunidade não recebe serviços de infraestrutura, situação que tem dificultado a mobilidade e comprometido a qualidade de vida de quem vive na região.

Durante a visita, foram apresentadas as principais demandas do bairro, entre elas o patrolamento e o encascalhamento das ruas, a realização da operação tapa-buracos e a pavimentação asfáltica. As solicitações foram reforçadas pelo vereador Pastor Evanildo, que destacou a necessidade de investimentos para garantir melhores condições de tráfego e segurança aos moradores.

O secretário Thiago Catanhede ouviu os relatos da comunidade, verificou as condições das vias e afirmou que as demandas serão analisadas pela equipe técnica da Seinfra para definição das providências cabíveis. A visita também contou com o apoio de lideranças locais, entre elas Richardson, que colaborou na articulação para que a equipe da secretaria pudesse conhecer a situação do bairro.