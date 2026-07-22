Arraiá da Paróquia Sagrada Família de Porto Velho acontece nos dias 1º e 2 de agosto

Por Assessoria

Publicada em 22/07/2026 às 16h31

O Arraiá da Paróquia Sagrada Família de Porto Velho será realizado nos dias 1º e 2 de agosto, com uma programação repleta de atrações para toda a família. Conhecido como “Xique nu Úrtimo”, o evento acontecerá na igreja localizada na Rua Buenos Aires, 1993, bairro Embratel, ao lado do Campo do 13, e terá toda a renda destinada às obras de melhoria do templo.

Entre os investimentos previstos estão a construção da nova fachada da igreja, com um campanário, além de outras melhorias na estrutura. Segundo o pároco, padre Fernando Junio, o campanário atende a um antigo pedido da comunidade e ajudará a fortalecer a comunicação com os fiéis.

O Arraiá da Paróquia Sagrada Família de Porto Velho contará com comidas típicas, pescaria, Casa do Matuto, bingo, quadrilhas, música ao vivo, pula-pula, eleição do Rei e da Rainha Caipira e ação entre amigos. O público também poderá concorrer ao sorteio de uma TV de 65 polegadas, uma geladeira frost free e um ar-condicionado de 12 mil BTUs.

A expectativa da organização é reunir centenas de visitantes e arrecadar recursos para dar continuidade às obras de modernização da Paróquia Sagrada Família.