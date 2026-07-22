Posse do conselheiro Omar Pires Dias fortalece missão do TCE-RO de gerar resultados para a sociedade

Por TCE-RO

Publicada em 22/07/2026 às 16h42

A cerimônia, realizada em sessão solene especial do Pleno, marcou mais do que a ascensão de uma trajetória construída dentro da própria instituição: simbolizou o fortalecimento da capacidade do Tribunal de induzir melhorias na gestão pública e ampliar a entrega de resultados concretos à população rondoniense.

A posse representa um momento estratégico para o controle externo em Rondônia. Com mais de três décadas dedicadas ao serviço público e ao aperfeiçoamento da administração pública, Omar Dias passa a integrar o colegiado da Corte trazendo experiência, conhecimento técnico e uma visão alinhada ao propósito que norteia o Tribunal: colocar o cidadão no centro das decisões e das ações de controle.

A vaga ocupada pelo novo conselheiro era destinada constitucionalmente à carreira de Conselheiro-Substituto e foi anteriormente exercida pelo saudoso conselheiro Valdivino Crispim de Souza, cuja trajetória foi amplamente homenageada durante a solenidade.

Prestigiaram o evento o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano; o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco Borges; o procurador-geral de Justiça, Alexandre Jésus, além de autoridades dos três Poderes, representantes de instituições públicas, órgãos de controle, forças de segurança e entidades da sociedade civil.

EXPERIÊNCIA QUE SE TRANSFORMA EM VALOR PÚBLICO

Natural de Porto Velho, Omar Pires Dias construiu uma carreira marcada pelo conhecimento técnico, pela dedicação ao serviço público e pela defesa da boa gestão dos recursos públicos.

Mestre em Ciências Contábeis e especialista em áreas estratégicas da administração, possui formação em Ciências Contábeis e Direito. Atuou como professor universitário, autor de publicações técnicas e estudioso de temas ligados à governança, planejamento, orçamento público e responsabilidade fiscal.

Sua trajetória no Tribunal de Contas começou em 1995, quando ingressou como Auditor de Controle Externo. Em 2011, após aprovação em concurso público de provas e títulos, assumiu o cargo de Conselheiro-Substituto, função exercida com reconhecida competência ao longo dos últimos 15 anos.

Agora, ao alcançar o mais alto posto da carreira do controle externo, Omar Dias leva ao colegiado uma experiência acumulada que fortalece a capacidade institucional do Tribunal de fiscalizar, orientar gestores e contribuir para políticas públicas mais eficientes, efetivas e capazes de melhorar a vida da população.

UM LEGADO QUE INSPIRA O FUTURO

Ao abrir a sessão solene, o presidente do TCE-RO, conselheiro Wilber Coimbra, prestou homenagem ao conselheiro Valdivino Crispim de Souza e destacou o significado da posse para o futuro da instituição.

Segundo ele, a chegada de Omar Dias representa o reconhecimento de uma trajetória construída dentro do próprio Tribunal, marcada pelo mérito, pela independência e pelo compromisso com a excelência do controle externo.

“A sociedade espera cada vez mais desta Corte. Por isso, a posse do conselheiro Omar fortalece não apenas sua trajetória pessoal, mas a própria capacidade do Tribunal de responder aos desafios atuais da gestão pública”, ressaltou.

O subprocurador-geral do MPC Rondônia, Adilson Moreira de Medeiros, que, assim como o conselheiro Omar, é oriundo da carreira técnica (controle externo), citou características importantes que o novo conselheiro tem: “Que sua atuação seja marca pela temperança; firmeza no julgamento, quando for preciso; e a marca da orientação”.

A mesma percepção foi compartilhada por representantes da Atricon e das demais instituições presentes, que destacaram a sólida formação técnica do novo conselheiro e sua preparação ao longo de mais de 30 anos de atuação no setor público.

“Essa vaga, antes ocupada pelo saudoso Conselheiro Crispim, é justamente preenchida por alguém que, assim como ele, construiu sua trajetória e conhece a essência desta Casa. Acolhemos o conselheiro Omar com esperança, alegria, satisfação para que possa ocupar seu lugar nesta Corte e trabalharmos pelo propósito maior de servir à sociedade”, enfatizou o conselheiro Edilson Silva, presidente da Atricon.

CONTROLE EXTERNO QUE IMPACTA A VIDA DAS PESSOAS

Durante os pronunciamentos, as autoridades presentes enfatizaram uma mensagem comum: fortalecer o Tribunal de Contas significa fortalecer a qualidade das políticas públicas oferecidas à população.

O governador Marcos Rocha destacou a experiência e o profundo conhecimento institucional de Omar Dias. “É um homem que conhece o Tribunal de Contas, pois está há 31 anos aqui, galgando cargos e funções de suma importância, como a que passa a ocupar a partir de agora, como conselheiro do nosso Tribunal de Contas, que é uma referência nacional”.

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, desejou sucesso na nova missão.

O vice-presidente do TJ-RO, desembargador Francisco Borges, lembrou que “Rondônia e o Tribunal de Contas ganham um conselheiro preparado, ético e extremamente qualificado”.

Já o procurador-geral de Justiça do MP-RO, Alexandre Jésus, acentuou características do recém-empossado conselheiro e destacou o papel que passará a ocupar: “Julgar contas é também cuidar da saúde, da educação, da segurança, do meio ambiente. Enfim, tornar nosso estado um lugar para sermos mais felizes. Isso é o principal”.

Já representantes da Defensoria Pública, da Prefeitura de Porto Velho e da OAB-RO ressaltaram atributos como ética, equilíbrio, preparo técnico e compromisso com o interesse público.

O CIDADÃO NO CENTRO DAS DECISÕES

Ao tomar posse, Omar Pires Dias reafirmou seu compromisso com uma visão moderna e transformadora do controle externo, baseada na orientação, na prevenção e na busca por resultados que façam diferença na vida das pessoas.

Em seu discurso, destacou que a missão dos Tribunais de Contas é assegurar que as políticas públicas cheguem aos cidadãos com qualidade, eficiência, eficácia e efetividade.

O novo conselheiro também ressaltou avanços recentes da atual gestão do Tribunal, capitaneada pelo presidente Wilber Coimbra, entre eles as macrodiretrizes voltadas ao Controle Externo Orientado por Dados, à Efetividade das Políticas Públicas, à Integridade e à Valorização do Servidor.

Destacou ainda iniciativas inovadoras como o modelo CHAP (Conhecimento, Habilidade, Atitude e Propósito) e a Matriz de Resultados e Avaliação de Impactos Gerados (M-RAIG), ferramentas que reforçam a cultura de mensuração de resultados e colocam o cidadão como principal destinatário das ações do Tribunal.

Em um discurso permeado por gratidão, reconhecimento e senso de responsabilidade, Omar Dias agradeceu à família, às autoridades que participaram do processo de indicação e aprovação e aos membros da Corte.

Ao encerrar sua fala, prestou uma homenagem ao conselheiro Valdivino Crispim de Souza, reafirmando o compromisso de honrar seu legado de ética, competência e dedicação ao serviço público. “Pretendo honrar essa memória em benefício da nossa sociedade”, concluiu.