PVH+ amplia acesso a serviços digitais da Semec para moradores de Porto Velho

Por Emily Costa

Publicada em 22/07/2026 às 16h55

A digitalização dos serviços públicos tem mudado a forma como moradores e empreendedores acessam os atendimentos da Prefeitura de Porto Velho. Por meio do aplicativo PVH+, a Secretaria Municipal de Economia (Semec) disponibiliza serviços e informações que facilitam demandas como emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), consultas e atualizações cadastrais, acesso a documentos tributários, solicitações relacionadas a imóveis e regularização de débitos municipais.

Além de reunir os serviços em um único ambiente digital, a plataforma apresenta orientações e o passo a passo para cada solicitação. Dessa forma, o cidadão consegue identificar o atendimento adequado e acompanhar as etapas necessárias para realizar o procedimento pelo aplicativo ou pelo navegador.

Entre os atendimentos disponíveis estão a consulta de créditos gerados pela Nota Porto-Velhense, emissão de guias de pagamento, solicitação de parcelamento de débitos pelo REFIS, comprovantes cadastrais, inscrição municipal para empresas e profissionais autônomos, além de pedidos de isenção e revisão de lançamentos tributários.

Para empreendedores, o PVH+ reúne serviços como solicitação de inscrição municipal, baixa de cadastro, credenciamento para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), emissão de NFS-e avulsa e consulta de informações sobre atividades econômicas.

A plataforma também atende demandas imobiliárias, como atualização de cadastro de imóveis, emissão de boletins cadastrais e solicitações relacionadas ao IPTU, incluindo pedidos de isenção e contestação de lançamentos.

O prefeito Léo Moraes destacou que a tecnologia tem sido uma aliada para tornar os serviços públicos mais acessíveis e eficientes. “Nosso compromisso é facilitar a vida da população. Com o PVH+, o cidadão resolve diversas demandas sem precisar sair de casa, com mais rapidez, segurança e transparência. Estamos investindo em inovação para aproximar a Prefeitura das pessoas e oferecer um atendimento cada vez mais moderno e eficiente”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Economia, Wagner Garcia, explica que a organização dos serviços em ambiente digital facilita a identificação do atendimento adequado, além de apresentar orientações sobre documentos, requisitos e etapas de cada solicitação. “A plataforma permite que o contribuinte encontre as informações necessárias para cada demanda e tenha mais autonomia para acessar os serviços da Semec de forma simples e organizada. As equipes trabalham para tornar a experiência do usuário cada vez mais eficiente e adequada às necessidades da população”.

O acesso ao PVH+ pode ser feito pelo aplicativo, disponível para dispositivos Android e iOS, ou pela versão web. A entrada na plataforma ocorre por meio da conta Gov.br, com autenticação segura dos usuários.

A iniciativa integra a estratégia de transformação digital da Prefeitura de Porto Velho, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços públicos, facilitar a resolução de demandas e aproximar a administração municipal dos moradores e empresas.